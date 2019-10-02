2019-10-02T13:20:23+03:00
Общество

Акция «Будь уверен! Будь здоров!» стартовала в социальных учреждениях для ветеранов войны и труда в Зеленом городе

Метрологи проверяют точность тонометров, которые приносят на проверку нижегородцы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Акция «Будь уверен! Будь здоров!» стартовала в социальных учреждениях для ветеранов войны и труда в Зеленом городе. Фото: пресс-служба ЦСМАкция «Будь уверен! Будь здоров!» стартовала в социальных учреждениях для ветеранов войны и труда в Зеленом городе. Фото: пресс-служба ЦСМ
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1 октября в Нижегородской области стартовала акция «Будь уверен! Будь здоров!».Сотрудники ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области при поддержке регионального министерства социальной политики проверяют корректность работы тонометров артериального давления в социальных учреждениях стационарного обслуживания граждан пожилого возраста, ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов.

Мероприятия проходят в рамках региональной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография», который реализуется в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. По словам директораУправления социальной защиты населения Нижегородского района г.Нижний Новгород Галины Шемелевой, декада стартовала в Международный день пожилого человека. «У нас мероприятия будут проходить в течение целого месяца. Главная задача – привлечь внимание общественности, предприятий, учреждений к проблемам пожилых людей, а также оказать внимание, теплоту и заботу пожилым людям. Все акции, посвященные Дню пожилого человека, направленны именно на развитие активного долголетия», - добавила она.

Метрологи Нижегородского ЦСМРосстандарта проводят измерения с помощью специального эталонного оборудования, предназначенного для поверки механических, автоматических и полуавтоматических измерителей артериального давления. Оборудование имитирует человека с эталонным давлением (120 на 80) ипульсом (80). Сам эталон также проверяют 1 раз в год на более точных приборах.

- Мы напоминаем нижегородцам о необходимости своевременной проверки работоспособности средств измерений, которыми они пользуются. Работа метрологов в первый день акции показала, что основные нарушения работы тонометров – это некорректная работа экрана, насоса, клапанов, манжет. Между тем корректное измеренное давление – это своевременное принятие решение для консультации врача и постановки правильного диагноза, - подчеркнул директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Участники акции получили памятки о том, как правильно измерять давление в домашних условиях. На приборах, которые успешно прошли проверку, были наклеены специальные наклейки «Я - точный!».

- Аппаратом я пользуюсь несколько раз в сутки, но ни разу его не проверяла. Я считаю, что это очень полезная процедура по поверки тонометров. Мы очень благодарны, что сотрудники ЦСМ приехали к нам и проверили наши приборы. И мы теперь четко знаем, что они показывают точные данные, - сказала ветеран труда Мария Савич.

- В нашем учреждении проживает 80 человек, многим из них более 90 лет. Тонометрами мы пользуемся ежедневно, к тому же у наших постояльцев имеются личные тонометры, поэтому такая акция необходима, - пояснила заместитель директора ГБУ «Нижегородский дом-интернат для ветеранов войны и труда» Галина Горячева.

Акция продолжится до 10 октября 2019 года. Она пройдет в социальных учреждениях Нижнего Новгорода, Арзамаса, Лукоянова и Сергача. Подробная информация и адреса проведения акции – по ссылке.

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