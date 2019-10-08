Новая комедия с Дмитрием Нагиевым выйдет в прокат 10 октября в Нижнем Новгороде

В четверг, 10 октября 2019 года, в кинотеатрах Нижнего Новгорода начнут показывать комедию «Девушки бывают разные» с Дмитрием Нагиевым, Владимиром Яглыч, Романом Поповым и Зоей Бербер в главных ролях.

В основу киноленты легла история о трех друзьях, которые решили заняться серфингом в Мексике. Первое, что они сделали по прилету, - отметили свой приезд. С трудом проснувшись наутро, парни обнаруживают себя посреди пляжа, они в замешательстве и даже не помнят, что с ними случилось. Через некоторое время правда открывается – оказывается, что прошлой ночью парни страшно навредили международному криминальному авторитету Хуану, и теперь он хочет их убить.

Герои находят гениальный выход – переодеваются в девушек и принимают участие в женском турнире по серфингу. Потому что только победа в этом турнире поможет им сбежать из страны, так как победители получат сто тысяч долларов. Но ребята еще не знают, что их неидеальному плану помешают любовь, секретные спецслужбы, мафия и даже бойцовые петухи.

Постер к фильму

В ролях: Дмитрий Нагиев, Владимир Яглыч, Роман Попов, Зоя Бербер, Сергей Белоголовцев, Алена Чехова, Дмитрий Власкин, Артем Сучков, Лиза Моряк и другие.

Продюсеры: Глеб Фетисов, Александр Козлов, Чермен Хадиков Режиссер Сарик Андреасян Оператор Карим Белькасеми. Авторы сценария: Дмитрий Преснецов при участии Чермена Хадикова.

Возрастное ограничение 16+. Фильм идет полтора часа.