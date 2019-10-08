«Каждая секунда на вес золота»: Нижегородские пожарные спасли мужчину, повисшего на карнизе 11 этажа

Необычный случай случился во время пожара на улице Невзоровых Советского района Нижнего Новгорода. Приехавшие на вызов сотрудники МЧС увидели, что на карнизе 11 этажа висит мужчина, который придерживается ногой за кронштейн спутниковой антенны. А из соседнего окна был виден дым.

Но из-за узких проездов и припаркованных машин, пожарные не могли подобраться к дому на нужное расстояние. Однако медлить было нельзя – в любую секунду мужчина мог сорваться с карниза.

- Получив задачу по установке автолестницы в окно 11 этажа, прапорщик внутренней службы Игорь Мольков, незамедлительно приступил к маневрированию, - рассказали в ГУ МЧС России Нижегородской области. – После чего продолжил установку автолестницы в ручном режиме, тем самым создав дополнительный путь, направленный на спасение мужчины.

Тем временем спасатели из газодымозащитной службы 3-ей пожарно-спасательной части начали прорываться к мужчине через дверь, пытаясь вскрыть ее бензорезом. Но для того чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось немало повозиться - дверь в квартиру оказалась сейфового типа с дополнительными замками и запорными механизмами.

Дверь, которую спасатели долго не могли взломатьФото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Понимая, что сотрудники МЧС не могут быстро добраться до висящего мужчины, заместитель начальника службы пожаротушения, начальник дежурной смены Дмитрий Сергеев принял решение об установке штурмовой лестницы. Сделать это он поручил самому подготовленному сотруднику - начальнику караула 3-ПСЧ Сергею Канову. ПЕму предстояло высунуться из окна 10 этажа наполовину, разбить окно на 11 этаже и закрепить штурмовую лестницу, после чего подняться по ней в горящую квартиру.

- В реальных условиях установить лестницу гораздо сложнее, чем на учениях или соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, - объяснили в ГУ МЧС Нижегородской области. - Сложность заключается в том, что лестница может соскользнуть с подоконника, а это в данной ситуации могло закончиться трагедией, как для пожарного, так и для спасаемого.

Но Сергей Канов справился с задачей. Поднявшись по штурмовой лестнице, он помог мужчине подобраться ближе к окну. В это время другие спасатели выломать дверь и попасть в горящую квартиру. Общими усилиями пожарные втянули висевшего мужчину в квартиру и, надев маску, вывели на улицу.

Окно, через которое спасли хозяина квартирыФото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Спасенным оказался хозяин квартиры.

Причиной пожара стало неосторожное курение хозяина квартиры. В результате обгорело имущество его квартиры на площади двух квадратных метров.

КСТАТИ

Сейчас решается вопрос о поощрении личного состава, участвующего в спасении людей при тушении этого пожара.

Кроме того, Сергей Канов, который взбирался по штурмовой лестнице, отличился уже не в первый раз. Однажды он на руках вынес инвалида из горящего здания.