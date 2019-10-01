2019-10-01T18:31:44+03:00
Происшествия

«Они меня раздевали, а я одевалась»: Двое приятелей по очереди насиловали 16-летнюю нижегородку

С заявлением в полицию обратилась мать потерпевшей
Вероника КОТИК
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Двое приятелей по очереди насиловали 16-летнюю нижегородку.Двое приятелей по очереди насиловали 16-летнюю нижегородку.
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Кто прав, а кто виноват в истории пьяной оргии студентки и двух рабочих придется разбираться сотрудникам правоохранительных органов Княгининского района. С заявлением в полицию обратилась мать потерпевшей девушки.

- Все произошло вечером 3 сентября, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – 16-летняя Елизавета Журавлева (имя героини изменено – прим. Ред.) вместе со своей подругой распивали спиртные напитки с двумя молодыми людьми. После этого они все вместе отправились на квартиру к своему общему знакомому, где продолжили застолье.

Около двух часов ночи хозяин квартиры ушел, оставив апартаменты в полное распоряжение гостей. Вскоре пирушку покинула и подруга потерпевшей.

- Я бы тоже уехала, но один из молодых людей меня попросил задержаться. Он сказал, что хочет о чем-то со мной поговорить, - рассказывала позднее Елизавета сотрудникам правоохранительных органов. – В это время другой наш приятель уехал провожать мою подругу. Он вернулся примерно через полчаса.

Тут-то и стали ясны истинные намерения молодых людей. Один из приятелей вскоре завел ее в другую комнату, усадил на диван и начал раздевать.

- Я, конечно, ему сопротивлялась: когда он меня раздевал, я одевалась обратно, - пояснила девушка. – Так продолжалось около 15 минут, а потом я устала сопротивляться.

В результате, совместная попойка закончилась сексом. При этом девушка признает, что молодой человек никак не угрожал ей и не применял в отношении нее физического насилия.

- После секса он ушел, и пришел наш второй приятель, - вспоминает потерпевшая. – Я только начала одеваться, а он снова положил меня на диван. В общем, все опять закончилось сексом.

После этой оргии с заявлением в полицию обратилась мама потерпевшей девушки. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

- Оба молодых человека ранее не были судимы, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас они находятся на заработках в Москве. Сейчас они уже вызваны в полицию для дачи показаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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