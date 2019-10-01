Депутат Госдумы, председатель правления баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Денис Москвин в эфире радио «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказал о задачах команды на новый сезон.

- Денис Павлович, БК «Нижний Новгород» вышел в Лигу чемпионов, обыграв польскую «Легию». Как вам такое начало нового сезона?

- Самое главное, что мы добились уверенной победы как на выезде, так и дома, и вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Таким образом баскетбольный клуб «Нижний Новгород» стал единственной спортивной командой, которая представляет наш город, нашу область на международном уровне. В прошлом сезоне мы успешно сыграли в плей-офф Лиги чемпионов, и в этом сезоне ставили себе одной из приоритетных задач выход в групповой этап этого международного турнира.

- Если говорить про предсезонную подготовку, то БК «НН» хорошо выступил в нескольких товарищеских турнирах. Руководство клуба довольно составом, который серьезно обновился в перерыве?

- На предсезонные турниры стоит смотреть только как на часть тренировочного процесса, и, как правило, результаты здесь не так важны. Команда действительно серьезно обновилась в это межсезонье. Главной проблемой нашего клуба в прошлом сезоне была короткая скамейка запасных игроков плюс травмы, и в результате мы играли с десятью баскетболистами в решающих матчах и в плей-офф Единой лиги ВТБ, и в финале кубка России. Мы ставили задачу нашим спортивным селекционерам, чтобы эта проблема не повторилась, чтобы у нас были дублирующие игроки на основные позиции. Эта задача в целом решена итоги трансферной кампании положительные.

Денис Москвин: «Главная задача баскетбольного клуба “Нижний Новгород” на юбилейный сезон - завоевать кубок России». Фото: Олег БУЛЫГИН

Важно, что нам удалось сохранить российский костяк команды. Вы знаете, что мы на протяжении десяти лет строим российский клуб, доказательством этого является большое представительство нынешних и бывших игроков БК «НН» в сборной России по баскетболу. Это наша политика, наша позиция, и мы не собираемся ей изменять. Конечно, на ключевые позиции у нас есть легионеры, матчи с «Легией» показали, что новые ребята - атакующие, забивные, с хорошим драйвом и спортивной агрессией. Как правило, первый месяц показывает, насколько не ошиблись селекционеры, насколько новые игроки влились в состав, насколько мы будем способны выполнить те три задачи, которые поставили перед собой на этот сезон.

- Об одной - выходе в групповой этап Лиги чемпионов - вы уже сказали. Каковы еще две?

- Это, конечно, выход в плей-офф Единой лиги ВТБ, куда мы неизменно попадаем, и там максимальный результат. Но ключевой задачей является завоевание кубка России по баскетболу, мы абсолютно точно к этому готовы. Мы три раза участвовали в финалах - в 2011, 2018 и 2019 годах, причем последний раз финал проходил в Нижнем Новгороде. Наконец-то уже надо привезти кубок в Нижний!

Вы будете удивлены, но ни одна мужская команда за всю историю существования горьковского и нижегородского спорта не завоевывала никаких трофеев. Мне кажется, это вопиющая несправедливость, наш город достоин титула, и мы намерены его завоевать.

- В плей-офф Единой лиги ВТБ мы действительно выходим регулярно, но там обычно попадаем на ЦСКА, с которым шансов нет не то что у «Нижнего», а у большинства команд Европы. Правильно ли я понимаю, что наша задача - занять место выше восьмого, чтобы попасть не на ЦСКА, а на любую другую команду, с которой есть хоть какие-то шансы пройти дальше?

- В этом сезоне играть будет сложно не только с ЦСКА, но и с другими лидерами Единой лиги ВТБ. «Химки», например, провели невероятную трансферную кампанию, потратив несколько миллиардов рублей на обновление состава под Евролигу. Очень сильно укрепился «Зенит», тоже вложив большие деньги в состав. А с остальными командами мы можем играть на равных. Практика показывает, что мы способны у них выигрывать, и не только по праздникам, а на постоянной основе.

Но повторюсь: мы играем в трех турнирах, у нас тяжелый календарь. Результаты во многом будут зависеть от того, как адаптируются новички, как себя проявит молодежь. А мы делаем на них ставку - у нас пришли несколько перспективных ребята 17-18 лет, в том числе воспитанники нижегородского баскетбола. Нужно посмотреть, как они вольются в команду, не испугают ли их нагрузки, потому что мы все знаем, насколько требовательный у нас главный тренер Зоран Лукич. И где-то через месяц можно будет делать прогнозы на сезон. В любом случае базовой задачей является не пятое, шестое или седьмое место в Лиге ВТБ, а создание клуба, который способен повторить успех 2014 года. Тогда мы вышли в Евролигу и играли там с «Реалом», это была сенсация. С тех пор прошло пять лет, и для молодого коллектива это задачи крайне амбициозные.

Денис Москвин: «Главная задача баскетбольного клуба “Нижний Новгород” на юбилейный сезон - завоевать кубок России»Фото: БК Нижний Новгород

- Очень многие легионеры, приехав в БК «НН», хорошо себя проявляют и потом уезжают в топовые клубы. Почему так происходит? В Нижнем какой-то особенный воздух?..

- Мне кажется, это командный дух, атмосфера, тот шанс раскрыться, который дают тренер и трибуны. Это фирменные черты баскетбольного клуба «Нижний Новгород».

- В этом году «Нижнему» исполняется десять лет. Клуб совместно с болельщиками уже выбрал юбилейный логотип, что еще ждать к такой значимой дате?

- Этот сезон особенный. Помимо амбициозных спортивных целей мы будем готовить шоу - планируется более десяти тематических матчей, которые пройдут на домашней арене во Дворце спорта. У каждого матча будет своя атмосфера, свои гости, в том числе и звезды. Уже в эту субботу 5 октября в 17.00 состоится первый домашний матч в Единой лиге ВТБ - мы будем играть с пермской «Пармой». Приходите на трибуны - будет весело!

КОНКРЕТНО

«Нижний Новгород» попадет в группу «С» в регулярном сезоне Лиги чемпионов. В групповой стадии наша команда проведет 14 матчей - семь дома и семь на выезде.

Соперниками на этом этапе станут: «Иберостар Тенерифе» (Испания) - победитель Лиги чемпионов; «Брозе Бамберг» (Германия) - чемпион Германии с 2011 по 2017 годы, участник «Финала четырех» Лиги чемпионов 2018-2019 годов; «Газиантеп» (Турция) - пятая команда чемпионата Турции 2018-2019 годов; «Нимбурк» (Чехия) - чемпион Чехии последние 16 сезонов; «Перистери» (Греция) - четвертая команда Греции 2018-2019 годов; ВЭФ (Латвия) - чемпион Латвии 2018-2019 годов и «Морнар Бар» - серебряный призер чемпионата Черногории 2018-2019 годов.

Сезон в Баскетбольной Лиге чемпионов начнется для нашей команды 15 октября выездным матчем с «Иберостар Тенерифе».