Сергей Полунин: «Я вернул доверие зрителей»

Сергей Полунин - один из самых талантливых и многообещающих артистов балета сегодня. Уже в 17 лет он был принят в лондонский Королевский балет, а два года спустя стал самым молодым премьером в истории этой труппы. Позже были съемки в «Убийстве в Восточном экспрессе» с Джонни Деппом и Пенелопой Крус, автобиографический фильм «Танцовщик» и получение должности и. о. ректора Академии хореографии в Севастополе.

В октябре мировая звезда балета отправится в тур по городам России со своим шоу «Сатори». Накануне российской премьеры артист рассказал «Комсомолке» об утраченной и восстановленной репутации, любви к России и возвращении в Голливуд.

Танцор хочет вывести балет на новые площадки. Фото: Лука Вантуссо

«Могу позволять вольности»

- Сергей, часто ваши интервью начинаются со слов «скандально известный танцор». И в общем-то понятно, почему. Вам до сих пор припоминают историю с резкими высказываниями в адрес гомосексуалистов и полных людей. По вашим ощущениям, волна негатива поутихла?

- Думаю, острота спала, но те конфликты все еще сказываются на работе. Например, сейчас мне проблематично попасть в какие-то проекты, на какие-то площадки. На сцене это тоже отображается, но неизвестно, из-за чего именно. То ли по политическим соображениям (я выступаю в Крыму), то ли по другим причинам. Конечно, все влияет на мою карьеру.

- Вам с легкостью удалось вывести из себя подписчиков в соцсетях. А легко ли вывести на эмоции вас? Вы вспыльчивый человек?

- (пауза) Нет, я довольно спокойный.

В октябре мировая звезда балета отправится в тур по городам России со своим шоу «Сатори». Фото: Алексей Керкис

- Сегодня ваш Инстаграм более чем толерантный. На смену оценочным суждениям пришли обещания. Буквально недавно вы написали в микроблоге «Время создавать». Следует ли из этого вывод, что время разрушений прошло?

- Не знаю, это зависит от погоды (смеется). Ничего нельзя гарантировать. Жизнь разная. Ты постоянно находишься в какой-то внутренней борьбе с самим собой. Последуют ли новые разрушения, зависит от внутренних побед или поражений. И уже после это отражается на внешнем мире.

- То есть никакой стабильности?

- Стабильность… У меня стабильная команда, например. Я выстраиваю сильную интернациональную команду. Понимаете, я не только танцор, но еще бизнесмен и благотворитель. Фонд более стабильный, бизнес - тоже довольно стабильная штука. Наверное, поэтому как артист я могу позволять какие-то вольности.

По словам Полунина, Россия важна для него, потому что это некий тыл.

«Хочу вывести балет на другого зрителя»

- В октябре состоится российская премьера вашего шоу «Сатори» (6+). Вы покажете его в Москве, Воронеже, Нижнем Новгороде и других городах России. Хотя мировая премьера состоялась в Лондоне. Почему же первыми зрителями стали не россияне, ведь вы так часто признаетесь нашей стране в любви?

- Не могу сказать, что это в этом был какой-то умысел. Просто мне показалось, что так будет правильно. К примеру, «Распутина» мне было важно сделать именно в России, потому что он жил здесь. А «Сатори» я сделал в Лондоне. Ведь как вышло. Примерно за год до «Сатори» я сделал балет про Нарцисса, и меня очень ругали за это и критики, и зрители. Поэтому тогда мне было важно как можно быстрее вернуться на сцену с новым проектом. А поскольку первое выступление с «Эхо и Нарцисс» было в Лондоне, мне важно было показать новую премьеру именно там, чтобы не потерять зрителя. Так мы возродились с «Сатори». Всем очень понравилось наше новое шоу! Показы шли целую неделю, и, кажется, шли бы дальше, будь у нас больше дат. Таким образом я вернул доверие зрителей.

- В российских городах шоу будет идти в концертных залах. Почему обходите стороной классические театры?

- Дело в том, что я хочу вывести балет на другие площадки, на другого зрителя. Хочу, чтобы это было больше популярное, а не элитарное искусство. Да, мы сознательно отказались от театров, и, честно говоря, мне это очень нравится. Театр вгоняет в определенные рамки. Мы начали с театральной сцены, потому что она гарантирует стабильных зрителей, но мы постепенно выходим за границы. Повторю, мы хотим сделать балет более популярным искусством. И приводить на балет зрителей, которые не пошли бы в театр.

В августе Сергей Полунин возглавил Академию хореографии в Севастополе. Фото: Алексей Керкис

- Satori непродолжительное шоу. Если не ошибаюсь, оно длится минут сорок, не больше…

- Точно. Но будет еще первая часть, где я танцую партию соло. А «Сатори» идет вторым актом.

- Так вот за сорок минут зрителям предлагают выложить от четырех до 12 тысяч рублей. Объясните тем, кто не ничего не понимает в балете, почему им стоит купить билет на «Сатори»? Кто понимает, и так пойдет. А как быть с новой публикой?

- Сложно объяснить словами, потому что это надо видеть. Танец такой вид искусства… Его надо чувствовать. Это качество, уровень, эмоции (пауза). Мне трудно говорить про деньги, потому что это не по моей части. Мое дело - искусство. Здесь важны чувства. На нашем шоу зрители будут чувствовать что-то такое, что, возможно, они и сами-то не поймут. В этом и есть смысл искусства - заставить зрителей чувствовать. Мы показываем настоящий танец на мировом уровне. Что же касается стоимости билетов, то могу сказать следующее. Возить «Сатори» дорого, поэтому, наверное, отсюда и цены такие, чтобы вся эта история окупалась.

«Распутина» украинскому танцору важно было сделать именно в России. Фото: Лука Вантуссо

«Выбрал курс на Россию»

- В одном из интервью вы сказали, что мечтаете станцевать на Красной площади. А позже признались, что хотите преподавать в Академии хореографии в Севастополе, и. о. ректора которой вас назначили в августе. Означает ли это, что отныне все ваши желания связаны исключительно с Россией?

- Россия важна для меня, потому что это некий тыл. Россия мощная страна, которая может дать мне возможности, о которых я мечтаю. На данный момент я совершенно точно выбрал курс на Россию, чтобы выстроить здесь систему и уже отсюда путешествовать, развиваться дальше. Хотя повторюсь, что команда у нас интернациональная: есть ребята из Англии, Америки, Сербии.

- Вы активно выступаете за рубежом. Взять хотя бы недавнюю премьеру «Ромео и Джульетты» в Вероне. Ваша репутация за границей потихоньку восстанавливается?

- Можно сказать и так. Но все зависит от влиятельных друзей, которые активно помогают мне за границей. Думаю, благодаря им удастся восстановить утерянную репутацию. Да, ее можно восстановить! Думаю, это произойдет.

Звезда балета обещает показать настоящий танец на мировом уровне. Фото: Алексей Керкис

- А есть надежда, что Голливуд снова поманит к себе? Ведь в какой-то момент у вас начала складываться довольно неплохая карьера киноактера.

- Предложения о съемках в кино есть. Примерно через полгода выйдет фильм с моим участием во Франции. Есть предложения в российском кино, есть предложения в Голливуде.

- Но называть фамилии режиссеров, конечно же, нельзя?

- Да, пока это секрет.

- У вас совершенно бешеный ритм. Гастроли, преподавательская деятельность, интервью… Читала, что в год у вас бывает 3-4 выходных. А тут еще вы заявили, что отказались от алкоголя и тусовок. Как же вы расслабляетесь?

- Это правда. Я перестал тратить время на пустое выбрасывание энергии. Как отдыхаю? Наверное, в самолете. Смотрю фильмы, играю в игры на телефоне. Каждый раз новый способ расслабиться.

СПРАВКА

Сергей Полунин - артист балета, киноактер. Ранее служивший в ведущих театрах оперы и балета Великобритании и России, сегодня Сергей выступает на лучших театральных площадках по всему миру. Уже в 19 лет танцовщик достиг вершины балетной иерархии, получив статус премьера в Королевском балете в Лондоне, и начал осваивать другие творческие направления, в том числе актёрское искусство.

История Сергея легла в основу сюжета документального фильма Габриэля Таны «Танцовщик». Свою карьеру в большом кинематографе артист начал с картины «Убийство в Восточном экспрессе» режиссера Кеннета Браны, мировая премьера которой состоялась в ноябре 2017 года. В 2018 году Сергей был в числе 100 приглашенных звезд Google Camp, закрытого ежегодного мероприятия одной из самых дорогих компаний мира.

Артист также основал Благотворительный фонд поддержки и развития искусств Сергея Полунина, целью которого является привлечение внимания к искусству танца. Работа фонда ведется по трем основным направлениям: поиск и образование талантливых детей в России и по всему миру; поддержка профессиональных артистов балета, хореографов, постановщиков, музыкантов; создание творческих проектов на стыке разных видов искусств. В рамках Фонда планируется создание системы грантов для талантливых детей, разработка специальной программы обучения, открытие балетной школы.