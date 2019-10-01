Нижегородцев защитят от недобросовестных финансовых компаний

Миллионы людей ежегодно страдают от недобросовестных финансовых компаний и теряют свои деньги. В Нижегородской области таких случаев – тысячи. И для того, чтобы уберечь жителей от мошенников, в августе была запущена специальная региональная программа. О ней инициаторы рассказали на встрече пайщиков кредитно-потребительского кооператива «Сберегательные финансы», который работает в Нижнем Новгороде уже более полутора лет. За это время он накопил солидный опыт работы на финансовом рынке.

По словам юристов кооператива, главная задача областной программы по защите жителей – вовремя обнаружить мошенников и давать полную объективную информацию о том, что происходит на рынке. Кооператив выступает только за открытую и честную работу с населением.

Кстати, самым популярным способом сохранить свои деньги сейчас является открытие вклада в банке. Каждый выбирает сам, в какую финансовую организацию обратиться. В ходе встречи с пайщиками «Сберегательные финансы» предложили ставку в 12,6%. Этот процент устанавливается Центральным Банком России, механизм прописан в Федеральном законе «О кредитной кооперации» N 190-ФЗ. Для пайщиков кооператива «Сберегательные финансы» постоянно проводят мероприятия: дни рождения, прогулки на теплоходе, праздники в честь 8 марта и 23 февраля, мастер-классы и встречи.

Специалисты «Сберегательных финансов» гарантируют, что все средства нижегородцев будут защищены. А для своих пайщиков кооператив предлагает еще и выгодную бонусную программу, юридическую защиту и помощь в финансовой грамотности.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

- Я полностью доверяю кооперативу «Сберегательные финансы». Я уже не раз вкладывала деньги на полгода и вовремя получала всю сумму с процентами, - поделилась мнением нижегородка Майя Маханева.

- У них очень доброжелательный коллектив, всегда обо всем рассказывают, помогают, если возникают проблемы, - добавил Константин Коровец.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Чтобы проверить ту или иную финансовую организацию на добросовестность, обратитесь в филиалы кооператива «Сберегательные финансы». В Нижнем Новгороде их два. Один находится по адресу: проспект Кирова, дом 1. А второй – на улице Ульянова, дом 12.

Также по данным адресам нижегородцы могут подать заявку на бесплатную юридическую помощь. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8(831)266-71-78, 266-11-78 или на сайте www.sber-finans.ru