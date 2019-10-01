2019-10-01T15:34:02+03:00
Происшествия

В Дзержинском «Доме ребенка» умер младенец

Его родители-рецидивисты не могли заняться его воспитанием
Вероника КОТИК
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В Дзержинском «Доме ребенка» умер младенецВ Дзержинском «Доме ребенка» умер младенец
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Настоящая трагедия произошла в Дзержинском «Доме ребенка» - там 14 сентября умер полугодовалый малыш.

- Сообщение о гибели ребенка поступило около 10 утра 14 сентября, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Как выяснилось в ходе проверки, вплоть до 11 июля ребенок находился Детской клинической больнице № 1, где ему поставили сразу несколько серьезных диагнозов. В частности, у ребенка был поражен мозг, аномалии в развитии сердца и целый ряд других заболеваний. Также значительное влияние на состояние его здоровья оказал тот факт, что ребенок был рожден от матери, находящейся в состоянии алкогольного опьянения.

Родителей малыша действительно благополучными не назовешь. Оба они были неоднократно судимы за «Причинение тяжкого вреда здоровью», «Кражи», «Сбыт украденного» и «Незаконное приобретение наркотиков». В связи с тяжелым материальным положением мать сама написала заявление о передаче малыша в детский дом, а отец – и вовсе находится под арестом.

- В настоящее время труп ребенка передан в детскую областную больницы для установления причины смерти, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – К проведению проверки подключились сотрудники следственного отдела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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