«Обвиняла, что не верим в добро»: Нижегородцы разоблачили попрошайку, которая собирала деньги на якобы больного ребенка

О мошенниках, собирающих на улицах деньги на якобы лечение больных детишек, написано немало. С коробами в руках они пристают к прохожим и слезно умоляют пожертвовать «кто сколько может», иначе ребенка просто не удастся спасти. И многие скорее шарят по карманам в поисках мелочи и небольших купюр, чтобы отдать их «благотворительному фонду». Однако некоторые перестали клевать на удочку попрошаек, а при встрече с лжеблаготворителями вызывают полицию. Так поступила блогер Ольга Марк. Своей историей она поделилась в соцсетях.

- Вы таких людей встречали. Мы сегодня тоже встретили девочку с ящиком: душераздирающие фото мальчика, номера телефонов, реквизиты и так далее. В файлике - выцветшие документы, - рассказала нижегородка. - «Помогите ребенку!» - девица с диалектом упрямо доказывала, что помогает, а мы - что это мошенничество. Она дерзит, нападает, обвиняет в ответ и ведет себя абсолютно безграмотно. Схему работы фонда объясняет так: собирают наличку в ящик, 20 % по закону идут ей, деньги кладутся на карточку, сумма отправляется на карту родителя больного ребенка.

Спутник Ольги вызвал полицию, а пока ждали прибытия сотрудников правоохранительных органов, через специальную систему проверили, что информации о данной благотворительной организации нет, равно как и сайта.

- Заходим в группу во «Вконтакте» с информацией о больном ребенке: сбор закрыт в 2015 году, на фото - другой мальчик! Все ясно? - поинтересовалась блогер у подписчиков. - Мы полчаса мерзли. Девица несла чушь, обвиняла нас, что мы не верим в добро и честность, что мы «плохие» люди. Полиция, кстати, не приехала.

Координатор Ассоциации добросовестных благотворительных организаций Нижегородской области «Служение» Оксана Тажирова уверена, что лжеблаготворители перестанут дурить общественность, когда люди поймут: настоящие благотворительные фонды никогда не собирают деньги на улице. И если хочется сделать доброе дело, то проще выбрать конкретный реально существующий фонд и жертвовать средства туда. В случае же с уличными попрошайками деньги уходят в никуда.

- Добросовестные благотворительные фонды никогда не собирают пожертвования на улице за одним исключением - если только это не специальная благотворительная локация на каком-либо крупном мероприятии вроде празднования Дня города или новогоднего базара. А просто так по улицам с коробами фонды не ходят! - уверяет собеседница «Комсомолки».

Прежде чем перечислять пожертвования, можно проверить благотворительный фонд в интернете. Достаточно выйти на его сайт и посмотреть, чем же он занимается.

- Существует несколько тревожных маячков. Первый - если местный фонд собирает пожертвования в другом регионе или детям из другого региона. Скажем, фонд зарегистрирован в Нижнем Новгороде, а собирает деньги в Воронеже. Почему так? Да потому что отследить пожертвования невозможно, - объясняет Оксана Тажирова. - Еще один маячок - невозможность проверить, куда поступили ваши пожертвования. Добросовестный фонд всегда отчитывается о собранных средствах.

И, наконец, настоящий благотворительный фонд (не надо путать с частными сборами) собирают деньги на свой расчетный счет, а никак не на карточку физического лица.

- Если видите, что пожертвования просят перечислять на счет физлица, это тоже повод задуматься, - заключила координатор «Служения».