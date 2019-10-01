«Так выглядит боль»: Porsche 911 развалился на проспекте Гагарина

Необычное ДТП случилось днем в понедельник, 30 сентября 2019 года, в Приокском районе Нижнего Новгорода – на проспекте Гагарина прямо на дороге в буквальном смысле развалился Porsche 911. Фотографии происшествия выложили в социальные сети очевидцы.

- Задняя подвеска что-то слабая, не выдержала нижегородских дорог, - посмеялся Андрей Салангин.

- Так выглядит боль. Однозначно кто-то подрезал! – уверен Артем Маснин.

- И КАСКО вряд ли есть, этот «Порш» года 2009-2010, на него КАСКО выйдет столько же, сколько он стоит, - посетовал Эдмон Агасян.

Непонятно, действительно ли автомобиль повредился из-за собственной неисправности, или в ДТП был и второй участник. В УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области прояснить ситуацию также не смогли. Единственное, что известно об аварии – она обошлась без жертв и пострадавших.