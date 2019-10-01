2019-10-01T12:25:32+03:00
Происшествия

Восьмилетний школьник получил ожоги во время игры с одноклассниками

Нижегородские следователи организовали проверку
Анна МИГАЛОВА
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При неосторожном обращении с огнем мальчик обжег ноги.При неосторожном обращении с огнем мальчик обжег ноги.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
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Детская шалость в городе Кстове обернулась трагедией. Восьмилетний школьник получил ожоги во время игры с одноклассниками на территории гаражного массива. Организована доследственная проверка, сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

В соцсетях появилась информация, что якобы мальчика поджег другой учащийся. «Как он заявил в полиции, ему просто захотелось посмотреть, как горит человеческая плоть! Случилось все в школе № 2», - сообщил аноним, указав при этом имя и фамилию предполагаемого поджигателя.

Вместе с тем следователи уверяют, что восьмилетний ребенок пострадал по неосторожности.

- По предварительным данным, 27 сентября в дневное время группа школьников находилась на территории гаражного массива, расположенного в районе Магистральной улице Кстова, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону. - При неосторожном обращении с огнем мальчик получил ожоги ног. Пострадавший госпитализирован в ожоговый центр «Приволжского исследовательского медицинского университета».

Отмечается, что у пострадавшего школьника ожоги нижних конечностей 2-3 степени. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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