2019-10-01T12:26:56+03:00
Происшествия

«Верну жену за три миллиона»: Пожарный отдал все деньги телевизионным экстрасенсам за воссоединение семьи

Целый год мужчина перечислял деньги колдунам за проведение ритуалов по очистке семьи
Вероника КОТИК
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Пожарный отдал все деньги телевизионным экстрасенсам за воссоединение семьи.Пожарный отдал все деньги телевизионным экстрасенсам за воссоединение семьи.
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Пожарный из Городецкого района Виктор Алексеев (имя героя изменено – прим. Ред.) стал жертвой телевизионных экстрасенсов, отдав все деньги за воссоединение семьи.

- Эта история началась еще в апреле 2018 года, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Именно тогда Виктор, услышав по телевизору рекламу услуг экстрасенсов, решил с их помощью вернуть жену. Он позвонил по телефону горячей линии спутникового телеканала и оставил заявку на воссоздание семьи.

Спустя несколько дней пожарному позвонила девушка, представившаяся помощницей экстрасенса, и попросила подтвердить его заявку.

- Конечно, я согласился, - рассказывал позднее Виктор сотрудникам правоохранительных органов. – После этого с меня начали брать плату за проведение ритуалов по очистке семьи и приобретение ритуальной атрибутики.

Таким способом пожарный перечислял деньги экстрасенсам 30 раз. Общая сумма отчислений составила 2 миллиона 880 тысяч рублей.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Расследование этого дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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