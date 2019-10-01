«Верну жену за три миллиона»: Пожарный отдал все деньги телевизионным экстрасенсам за воссоединение семьи

Пожарный из Городецкого района Виктор Алексеев (имя героя изменено – прим. Ред.) стал жертвой телевизионных экстрасенсов, отдав все деньги за воссоединение семьи.

- Эта история началась еще в апреле 2018 года, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Именно тогда Виктор, услышав по телевизору рекламу услуг экстрасенсов, решил с их помощью вернуть жену. Он позвонил по телефону горячей линии спутникового телеканала и оставил заявку на воссоздание семьи.

Спустя несколько дней пожарному позвонила девушка, представившаяся помощницей экстрасенса, и попросила подтвердить его заявку.

- Конечно, я согласился, - рассказывал позднее Виктор сотрудникам правоохранительных органов. – После этого с меня начали брать плату за проведение ритуалов по очистке семьи и приобретение ритуальной атрибутики.

Таким способом пожарный перечислял деньги экстрасенсам 30 раз. Общая сумма отчислений составила 2 миллиона 880 тысяч рублей.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Расследование этого дела продолжается.