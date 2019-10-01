Нижегородские колледжи обсудили идею минпросвещения закрыть обучение на слесарей и токарей

Очередные изменения могут произойти в среднем профессиональном образовании в 2021 году. Министерство просвещения России предлагает остановить прием абитуриентов на девять профессий и 23 специальности. Если законопроект будет принят, то выпускники 9-ых классов не смогут поступить в колледжи или техникумы на автомехаников, слесарей, токарей, станочников и другие рабочие направления. Причиной стало то, что они «не соответствуют запросам современного рынка труда».

Однако эксперты призывают не паниковать. Подготовка специалистов не закончится, она лишь будет переформирована и усовершенствована. Поменяются названия направлений и учебная программа.

Ликвидация по названию

- Я не считаю, что обучение по этим 23 специальностям прекратится. Речь идет об уточнении и приближении к современным требованиям учебных программ и добавлении компетенций, которыми должен обладать выпускник колледжа. Возьмем, например, автомехаников и слесарей. Обе эти профессии подразумевают довольно широкий спект знаний и умений, которым должен обладать человек, получающий образование. Но я не ошибусь, если скажу, что слесарь в жилищно-коммунальном хозяйстве будет очень востребован, - подчеркнул в ходе пресс-конференции в «Комсомольской правде – Нижний Новгород» заместитель директора Нижегородского гуманитарно-технического колледжа Андрей Мастрюков.

По его словам, речь идет лишь о ликвидации профессий именно по их названию. Будут введены более узкие направления и современные требования. И НГТК к этому готов. Он предлагает абитуриентам поступить на следующие направления: «Правоохранительная деятельность», «Экономика и бухгалтерский учет», «Земельно-имущественные отношения», «Право и организация социального обеспечения», «Дошкольное образование» и «Прикладная информатика». Совсем недавно колледж получил лицензии на две новые специальности: «Землеустройство» и «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Все эти направления востребованы среди нижегородцев.

- К нам поступают ребята со всей России: от Магадана до Калининграда. Главное преимущество – дистанционное обучение, такого нет ни в одном колледже Нижегородской области. Мы практикуем это давно: онлайн-вебинары, экспертирования и лекции не выходя из-за компьютера. Это удобно. Поэтому изменения, если они произойдут в 2021 году, не снизят поток абитуриентов в наш колледж. Мы предложим им альтернативу, - заявил директор Нижегородского гуманитарно-технического колледжа Василий Бугай.

Очередные изменения могут произойти в среднем профессиональном образовании в 2021 году. Министерство просвещения России предлагает остановить прием абитуриентов на девять профессий и 23 специальности. Если законопроект будет принят, то выпускники 9-ых кФото: Юлия ИСАЕВА

25 профессий в одной

Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления тоже считает, что закрытие приема на ряд специальностей – жизненная необходимость, так как профстандарты стали более сложными и нужны новые практические навыки.

- 1 сентября мы открыли новое направление, которого нет ни в одном колледже Нижегородской области, - «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». Он соответствует новым стандартам министерства образования в сфере ЖКХ. Для этой категории работ, которые выполняются в домах, просто нет специалистов. А дополнительно к ней еще есть профподготовка. А представляете, сколько специалистов обслуживают многоквартирный дом, это порядка 20-25 человек. Назову только основные: лифтеры, электрики, слесари, газовщики, каменщики, плиточники, сантехники и другие, - пояснил директор НКТС Юрий Комиссаров.

В НКТС также можно пройти обучение по следующим специальностям: «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», «Компьютерные системы и комплексы», «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Право и судебное администрирование».

Кстати, более подробно о возможностях и качестве обучения в нижегородских колледжах читайте в нашем лонгриде.

КОМПЕТЕНТНО

Главный специалист отдела профобучения и профориентации Центра занятости населения Нижнего Новгорода Марина Чулкова:

- Рабочие специальности по-прежнему остаются очень востребованными, и они нужны. С 1 января по 1 сентября этого года механиков в Нижнем Новгороде требовалось 136, более ста из этих вакансий закрыты. Монтажников требовалось 185, слесарей — 420, страночников — 90, токарей — 306, фрезировщиков — 170, мастеров отделочных работ — 452.

Мы предлагаем курсы подготовки и повышения квалификации, участвуем в госторгах, тендерах, выигрываем гоуслуги. Сейчас у нас обучаются операторы станков с программным управлением – курсы рассчитаны до 500 часов. Это просто переподготовка - получение удостоверения и сертификатов.