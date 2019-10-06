После дождя на дорогах Нижнего Новгорода валяются десятки автомобильных номеров

Дождь, который прошел в Нижнем Новгороде 5 октября, затопил многие улицы города. А поскольку на многих из них плохо работает ливневая канализация, а также есть большие ямы, то автомобили больше плыли, чем ехали. И все это, конечно же, не прошло без последствий. После того, как дождь закончился, нижегородцы стали находить автомобильные номера.

Лужа на улице БогдановичаФото: СОЦСЕТИ

- Ребята, разбираем свои номера. Выловлены из моря на улице Богдановича. Лежат на тротуаре между магазинами домами № 1а и №7, - написали в соцсетях заботливые нижегородцы.

Счастливые нижегородцы уже начали разбирать номера. Но порой, так быстро стараются забрать свое имущество, что не до конца читают номер. В результате, есть те, кто посмотрел только на цифры, а на буквы не обратил внимания и забрал чужие номера.