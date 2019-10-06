2019-10-06T13:45:25+03:00
Общество

После дождя на дорогах Нижнего Новгорода валяются десятки автомобильных номеров

Нижегородцы выкладывают в соцсетях фотографии найденных табличек
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
После дождя на дорогах Нижнего Новгорода валяются десятки автомобильных номеровПосле дождя на дорогах Нижнего Новгорода валяются десятки автомобильных номеровФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Дождь, который прошел в Нижнем Новгороде 5 октября, затопил многие улицы города. А поскольку на многих из них плохо работает ливневая канализация, а также есть большие ямы, то автомобили больше плыли, чем ехали. И все это, конечно же, не прошло без последствий. После того, как дождь закончился, нижегородцы стали находить автомобильные номера.

Лужа на улице Богдановича Фото: СОЦСЕТИ

Лужа на улице БогдановичаФото: СОЦСЕТИ

- Ребята, разбираем свои номера. Выловлены из моря на улице Богдановича. Лежат на тротуаре между магазинами домами № 1а и №7, - написали в соцсетях заботливые нижегородцы.

Счастливые нижегородцы уже начали разбирать номера. Но порой, так быстро стараются забрать свое имущество, что не до конца читают номер. В результате, есть те, кто посмотрел только на цифры, а на буквы не обратил внимания и забрал чужие номера.

Лужа на улице Тонкинская Фото: СОЦСЕТИ

Лужа на улице ТонкинскаяФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поддержка для семей с детьми: Четыре полезных цифровых сервиса Фонда соцстраха
«Комсомолка» узнала, как работают и чем пригодятся будущим мамам, а также родителям несовершеннолетних россиян уже созданные и разрабатываемые электронные проекты социального ведомства
Новости 24
На водителя перевернувшегося под Нижним Новгородом туристического автобуса завели уголовное дело
БК «Нижний Новгород» обыграл пермскую «Парму» 5 октября
ТК «Волга» начнет вещание в цифровом федеральном мультиплексе до конца года
На Нижегородский благотворительный кинофестиваль «Детский КиноМай» приедет звезда сериала «Склифосовский» Алена Яковлева
Глеб Никитин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в аварии с туристическим автобусом
Сильный дождь и снег ожидаются в Нижегородской области
Ярмарки вакансий учебных и рабочих мест пройдут в Нижегородской области
Матч в Нижнем Новгороде стал вторым по посещаемости в 16-м туре ФНЛ
Во время выставки искусств «Арт Россия – 2019» состоялся благотворительный аукцион
Дни открытых дверей для пенсионеров и предпенсионеров пройдут в Нижегородской области
Студент Княгининского университета принял участие в финале конкурса «Цифровой прорыв» в Казани
В Нижнем Новгороде появится новый вид экскурсий – на электричке