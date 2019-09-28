Маму и дочку из Нижнего Новгорода привяжут друг к другу в новом реалити-шоу

Татьяна и Елизавета Щеголины из Нижнего Новгорода решились на эксперимент, который проводит телеканал «Ю». Став участницами нового реалити-шоу «Дочки-Матери» (16+), нижегородки согласились несколько дней проходить привязанными друг к другу.

Дело в том, что в семье Щеголиных крайне напряженные отношения. Мать не понимает свою дочку, а та в свою очередь отказывается прислушиваться к родительнице.

- Лиза считает свою мать домашним тираном из-за ее властного и вспыльчивого характера. Татьяна всю жизнь занимали руководящие должности и привыкла, что все обязаны ей безоговорочно подчиняться, - рассказали в пресс-службе телеканала.

Доходило до того, что мать буквально выбирала дочери друзей и кавалеров, отсеивая недостойных, по ее мнению, кандидатов. В итоге Лиза съехала из родительского дома и начала самостоятельную жизнь. Татьяну такое поведение ребенка возмутило, отчего вспыхнул настоящий скандал.

Получится ли матери и дочери найти компромисс, зрители увидят в эфире телеканала «Ю» 30 сентября в 17.30. На четыре дня участниц привяжут друг к другу веревкой. Каждый день ее длина будет сокращаться. Первый день они проживут по правилам матери, второй - по правилам дочери, а на третий они либо договорятся, либо разрежут веревку.