«Друзья вернули из компьютера на доску»: Нижегородец, чудом спасшийся от игровой зависимости, выступит на первом в истории чемпионате Европы по скейтбордингу

8 октября в Нижнем Новгороде состоится открытие первого в истории чемпионата Европы по скейтбордингу. В состав российской команды вошли 15 молодых и перспективных ребят, для большинства из которых европейское первенство станет дебютным международным стартом в карьере. Одним из таких «новичков» будет 21-летний нижегородец Яков Кан.

В преддверии чемпионата молодой человек рассказал «Комсомолке» о своем первом скейте, переломном моменте и подготовке к соревнованиям.

Непонятный скейт из продуктового

Любовь к скейтбордингу пришла в семилетнем возрасте, когда маленький Яков вместе с отцом посетил первые в своей жизни массовые соревнования «Сникерс урбания». Тот день молодой человек запомнит навсегда.

- Именно папа увидел в моих глазах искру, желание кататься так же круто, как те ребята. И уже через пару дней купил мне первый какой-то непонятный скейтборд в магазине с продуктами, - с улыбкой вспоминает Яков.

Такой экстремальный и очень популярный тогда вид спорта настолько увлек школьника, что он отдавал этому все свое свободное время. Однако Яков не скрывает – был в его жизни переломный момент, когда верх над скейтбордингом взяли компьютерные игры.

- Желание кататься не пропало, просто затянул компьютер, как это обычно бывает у подростков. Мне было лет 10, больше хотелось сидеть и играть, а не заниматься здоровым образом жизни. Хорошо, что рядом оказались друзья, которые вовремя вытащили меня из этого и вернули на доску, - рассказывает молодой человек.

В своих силах нижегородец уверен, настроен выступить по максимумуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

С тех пор он ни разу не расставался с доской – безвылазно тренировался в скейтпарке на улице Сурикова. Когда понял, что набрался достаточно опыта, отправился покорять столицу.

Назад в Нижний

Уже чуть больше года Яков живет в Москве. Основной причиной переезда стало желание развиваться в скейтбординге.

- В столице больше скейтпарков, соответственно больше разнообразных фигур, на которых можно учиться новые трюки и прогрессировать. По сравнению с Нижним Новгородом, здесь гораздо больше мероприятий и соревнований, посвященных скейтбордингу, что очень позволяет развиваться, - подчеркивает коренной нижегородец.

О родине молодой человек не забывает – регулярно приезжает в гости. Скоро вот прибудет на чемпионат Европы. В список участников он, кстати, попал по специальному приглашению при содействии Федерации скейтбординга. Помог Якову в этом Кубок России, на котором молодой человек почти год показывал отличные результаты.

Любовь к скейтбордингу пришла в семилетнем возрасте, когда маленький Яков вместе с отцом посетил первые в своей жизни массовые соревнованияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- У каждого участника чемпионата Европы будет индивидуальная попытка выступить. Пока не могу сказать, что покажу зрителю – определюсь, когда окажусь накануне соревнований в Мещерском фоке, - интригует Яков.

В своих силах нижегородец уверен, настроен выступить по максимуму.

- Особенно большую конкуренцию составят иностранцы. Но самое главное - это участие в соревнованиях такого уровня, для меня это уже большая победа. И я очень рад, что у меня будет возможность принять участие в этом мероприятии, - добавляет скейтбордист.

Впервые на Олимпиаде

Ребята, которые покажут лучшие результаты на предстоящем чемпионате Европы, будут проходить первый этап отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Впервые скейтбординг станет олимпийским видом спорта, и, по словам Якова, это станет огромным достижением для всех скейтбордистов.

- Думаю, это отличный способ рассказать большому количеству людей в мире о том, что такое скейтбординг, получить новую аудиторию, новую «волну» катающихся, привлечь внимание к проблемам развития нашего вида спорта. Я буду счастлив, если мне представится возможность попасть туда, в Токио, и выступить за свою страну, - искреннее заявляет нижегородец.

КОНКРЕТНО

Первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет на базе ФОК «Мещерский» и бывшей швейной фабрики «Маяк» с 8 по 12 октября. Помимо соревнований будут организованы перформансы скейт-арт-художников, кинопросмотры, мастер-классы, лекции, выставки и тренировки на территории стадиона «Нижний Новгород».

В приволжскую столицу приедут порядка 120 скейтбордистов из Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, Чехии, Словакии, Украины, Грузии, Португалии, Италии и Франции.