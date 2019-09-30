Увеличился минимальный балл по ЕГЭ

Получить минимальный балл станет сложнее

Подготовка к поступлению в 2020 году уже началась. 11-классники уже засели за учебники и во всю решают прошлогодние тесты ЕГЭ. Готовятся к приему абитуриентов и вузы, которые до 1 октября обязаны установить правила приемной кампании-2020. После 1 октября менять их уже нельзя.

На федеральном уровне тоже думают о будущем поступлении. 6 сентября вышел приказ Министерства науки и высшего образования РФ №729, в котором указаны минимальные значения ЕГЭ по всем предметам.

- Самое важное для всех изменение – это повышение минимального балла по математике. Раньше он был 27, теперь – 39, - сказал министр науки, образования и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин. - Но я думаю, что это не сильно скажется на нижегородский вузах. Я не помню, чтобы у нас по минимальным баллам проходили. Может быть, это скажется на платном образовании. Но мне кажется, что повышение минимального балла ЕГЭ обосновано.

К тому же конкурс даже на платные места в нижегородских вузах достаточно высок, поэтому попасть с минимальными значениями ЕГЭ, скорее всего, у абитуриентов не получится.

- Минимальный балл по английскому изменился несущественно, однако он на треть ниже, чем обычный проходной балл у нас, - сказала врио ректора НГЛУ имени Добролюбова Жанна Николаева.

Кроме того, в приказе Министерства науки и высшего образования РФ указаны новые специальности, такие как статистика, остеопатия, которые появятся в следующем году, а также определены для них вступительные испытания. Также будущим абитуриентам необходимо обратить внимание, что во многие специальности добавлены иностранные языки.

Бюджетных мест станет больше

Изменится в следующем году и количество бюджетных мест. В среднем по стране бесплатно их станет больше на 8,2 процента. Получается, что количество бюджетных мест обеспечивает 57 процентов от числа выпускников всех общеобразовательных школ.

- Шансы достаточно хорошие, - резюмировал Сергей Злобин.

Увеличится количество бесплатных мест в ННГУ имени Лобачевского. В 2020 году университет примет 2949 бюджетников, из них на очном отделении будет учиться 1669 человек, в то время как в этом году это могли сделать 1579 человек.

Правда, распределяются по факультетам новые бесплатные места не равномерно.

- В основном дополнительные бюджетные места идут на физико-математические и естественно-научные направления. Например, в этом году у нас было 99 мест по биологии, в следующем будет уже 119, - рассказал проректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Никита Авралев.

Попасть в строительный университет тоже станет проще.

- Количество бюджетных мест выросло на 14 процентов, - сказала начальник управления довузовской подготовки и маркетинга образовательной деятельности ННГАСУ Светлана Лихачева. – Традиционно у нас повышают количество бюджетных мест на строительное направление, специальность уникальных зданий и сооружений. здесь 296 бюджетных мест.

Впервые за все время своего существования Нижегородский государственный инженерно-экономическии университет - единственный вуз в регионе, учредителем которого является правительство Нижегородской области, в 2020 году получил целевые места.

- Впервые за все время существования региональному вузу были выделены 42 места по специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигновании федерального бюджета. Из них 17 мест в «Институте пищевых технологии и дизаи на» - филиале НГИЭУ в Нижнем Новгороде – по очной форме по программе бакалавриата «Технологии швейных изделий». Еще 25 мест появятся в Княгинино, по очной форме по программам магистратуры в следующих направлениях подготовки: «Информатика и вычислительная техника», «Электроника, радиотехника и системы связи» и «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», - отметил Сергей Злобин.

Однако представители вузов уверены, что увеличение количества бюджетных места не сделали поступление более легким – с каждым годом в вузах растет проходной балл.

- К нам на бюджетные места поступили абитуриенты из других регионов, которые создали достаточно высокую конкуренцию, - сказал Никита Авралев. - Из Москвы и Московской области к нам поступило 100 человек. Лидером же стала Владимирская область. - Легко не будет. Уже сейчас 11-классникам нужно активно готовиться и думать, как они сдадут. Но к выбору профессии я бы посоветовал родителям готовиться с первого класса. В 11 классе заниматься этим уже некогда, надо готовиться к ЕГЭ.