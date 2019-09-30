Наталья Водянова вышла в свет в модной шубке из искусственного меха

Наталья Водянова вышла в свет в шубе из искусственного меха с кожаными вставками, созданной модным дизайнером Стеллой Маккартни. Выбор одежды не случаен, ведь 30 сентября в Париже состоялась презентация весеннее-летней коллекции кутюрье. Среди звездных гостей показа оказались музыкант Пол Маккартни, дизайнер Вивьен Вествуд, модель Тина Кунаки, а также 37-летняя супермодель Наталья Водянова с гражданским супругом Антуаном Арно и многие другие.

natasupernova Водянова выгуляла эко-шубку

А прежде чем отправиться на светское мероприятие, «Нижегородская Золушка» похвасталась экологичным одеянием в Инстаграме. Легкая шубка произвела настоящий фурор. Оказывается, многие подписчики Водяновой выступают против использования натуральных мехов при создании одежды.

natasupernova В таком виде супермодель приехала на модный показ Стеллы Маккартни.

- Весь современный мир отказывается от натурального меха. Здорово, что вы, Наталья, тоже отказываетесь от насилия, - прокомментировала __blueswan.

- Вы одна из немногих знаменитых личностей, у кого есть чувство сострадания, - добавила animaliife1.

- Отличная реклама искусственного меха. Особенно для тех, кто, выступая за статусность и роскошь, кричит, что искусственный мех - это моветон, - отметила indigo1605777.