2019-09-30T19:27:24+03:00
Звезды

Наталья Водянова вышла в свет в модной шубке из искусственного меха

Поклонники похвалили супермодель за любовь к животным и отказ от насилия [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Поклонникам понравилось, что знаменитая модель носит одежду из искусственного меха.Поклонникам понравилось, что знаменитая модель носит одежду из искусственного меха.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Наталья Водянова вышла в свет в шубе из искусственного меха с кожаными вставками, созданной модным дизайнером Стеллой Маккартни. Выбор одежды не случаен, ведь 30 сентября в Париже состоялась презентация весеннее-летней коллекции кутюрье. Среди звездных гостей показа оказались музыкант Пол Маккартни, дизайнер Вивьен Вествуд, модель Тина Кунаки, а также 37-летняя супермодель Наталья Водянова с гражданским супругом Антуаном Арно и многие другие.

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Водянова выгуляла эко-шубку
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А прежде чем отправиться на светское мероприятие, «Нижегородская Золушка» похвасталась экологичным одеянием в Инстаграме. Легкая шубка произвела настоящий фурор. Оказывается, многие подписчики Водяновой выступают против использования натуральных мехов при создании одежды.

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В таком виде супермодель приехала на модный показ Стеллы Маккартни.
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- Весь современный мир отказывается от натурального меха. Здорово, что вы, Наталья, тоже отказываетесь от насилия, - прокомментировала __blueswan.

- Вы одна из немногих знаменитых личностей, у кого есть чувство сострадания, - добавила animaliife1.

- Отличная реклама искусственного меха. Особенно для тех, кто, выступая за статусность и роскошь, кричит, что искусственный мех - это моветон, - отметила indigo1605777.

ИСТОЧНИК KP.RU

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