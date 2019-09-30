«Училка» из Нижнего Новгорода прошлась по Лере Кудрявцевой и Андрею Малахову

Ликвидатор безграмотности Татьяна Гартман снова вышла на тропу войны. В новом выпуске шоу на YouTube-канале «Училка vs ТВ» мишенью блогера стали Лера Кудрявцева, Андрей Малахов и другие медийные персоны.

Блогер Татьяна Гартман снова взялась за грамотность телеведущих.В новом выпуске училка разбирает ошибки, допущенные в глаголах

В шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ журналист и ветеран интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман заявил:

- Сосудистая опухоль неприятна тем, что даже при мелкой травме начинает заметно кровоточИть.

Телеведущая Лера Кудрявцева повторила за героем передачи последнее слово, поставив ударение на третью «о» - кровотОчить.

Однако правильно делать ударение на последний слог. А шпаргалкой может служить глагол точить, с ударением в котором ни у кого проблем не возникает.

Засветился в блоге «училки» и доктор Мясников, ведущий программы «О самом главном» на телеканале Россия-1.

- Подкожное сало, которое накапливается, закупОривает поры, - выдал врач.

Вместе с тем надо говорить закУпоривает. И, кстати, ударение на букву «у» сохраняется во всех формах этого слова.

Правозащитник Михаил Синкевич не справился с другим глаголом. В одной из передач он сказал:

- Мы подклЮчим Анну Юрьевну Кузнецову.

При этом правильно - подключИм. Проверить ударение можно с помощью инфинитива подключить.

Также под раздачу попала блогер Екатерина Шульман, которая не справилась с произношением глагола погрузиться. Сказала: «Глубже, чем я, в Пинкера уже никогда никто не погрУзится». Хотя в этом смысле слова надо говорить погрузИтся.

Под конец «училка» вспомнила про звезду отечественного телевидения Андрея Малахова. Проштрафился он в своей авторской передаче «Привет, Андрей!» на телеканале Россия-1.

- А вы бАлуете сына вкусностями, скажите? А сын вас бАлует? - поинтересовался Малахов.

Татьяна Гартман настаивает: в глаголе баловать ударение - всегда за корнем. А, значит, говорить надо балУет!