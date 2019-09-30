2019-09-30T17:27:32+03:00
Происшествия

Друзья спасли 16-летнюю девушку, пытавшуюся покончить с собой после смерти возлюбленного

Уголовного дела по данному факту возбуждать не стали
Вероника КОТИК
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Друзья спасли 16-летнюю девушку, пытавшуюся покончить с собой после смерти возлюбленного.Друзья спасли 16-летнюю девушку, пытавшуюся покончить с собой после смерти возлюбленного.Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Спортсменкой, активисткой и просто красавицей у себя в поселке Навашино всегда слыла 16-летняя Виктория Иванова (имя героини изменено – прим. Ред.) Постоянная участница всех школьных мероприятий, спортивных соревнований и танцевальных конкурсов – девушка недавно поступила в Муромский медицинский колледж. Однако счастье длилось недолго – в мае 2018 года у красавицы погиб молодой человек.

- Вика очень тяжело переживала его гибель – очень много плакала, тосковала, - вспоминают друзья девушки. – Несмотря на то, что с момента его смерти прошло больше года, она так и не смогла оправиться.

Друзья замечали, что Вика очень переживает, но надеялись, что время облегчит ее страдания. Однако, оказалось, время лечит не всегда.

- 15 сентября Вика позвонила мне и попросила приехать на заброшенную пилораму, - объяснила сотрудникам правоохранительных органов подруга девушки. – Она сказала, что ей очень плохо и попросила ей помочь. Мы с моим молодым человеком сразу же поехали туда. К счастью, мы вовремя успели – оказывается, Вика хотела покончить с собой.

Еще мгновение и девушку бы не спасли. Лишь по счастливой случайности ее друзья вовремя подоспели.

- Никаких видимых телесных повреждений у девушки обнаружено не было, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В группах суицидальной направленности в социальных сетях девушка не состояла. Уголовного дела по данному факту не возбуждалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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