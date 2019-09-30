«К деньгам!»: Нижегородцы приняли обычную утечку воды за фонтан из фекалий

О фонтане из фекалий жители областного центра сообщили в соцсетях вечером 29 сентября. Очевидцы, ехавшие на личном автомобиле по набережной Федоровского в Нижегородском районе, наткнулись на протечку экскрементов. По крайней мере, им так показалось. Небольшой фонтанчик коричневого цвета нижегородцы сняли на камеру мобильного телефона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/735012" frameborder="0"></iframe> Фонтан фекалий в Нижнем Новгороде.Соцсети

Подписчики принялись шутить: «К деньгам!», «Так и правда плохие дороги», «Черепашки шалят», «Я слышал, у них там битва со Шредером была». А один пользователь популярной соцсети отметил, что вовсе это не фонтан из фекалий.

- Просто трубу с водой прорвало, - констатировал Антон Панков. - Или они думают, что вода из-под земли кристально чистая будет бить?

В пресс-службе «Нижегородского водоканала» рассказали, что в минувшее воскресенье на набережной Федоровского произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 миллиметров.

- Сейчас ведутся работы по устранению повреждения. Ориентировочный срок окончания 19 часов 30 сентября, - пояснили «Комсомольской правде».

Напомним, что в январе 2018 года прямо в канун Нового года в Балахне прорвало трубу с фекалиями. Тогда экскременты растеклись в большую лужу. Ситуацией занималась круглосуточная экологическая служба Нижегородской области.