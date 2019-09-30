«Там был свежий холмик»: Нижегородка нашла на могиле брата закопанный эмбрион

Придя прибраться на могилу своего брата, жительница поселка Сява в Шахунском районе обнаружила страшную находку – свежий холмик земли размером 40 на 60 сантиметров.

- Я, конечно, очень испугалась, увидев свежее захоронение на могиле своего брата, - вспоминает Елизавета Кругова (имя героини изменено – прим. Ред.). – Вокруг него в виде своеобразной оградки были расставлены веточки дерева. Я сразу же вызвала полицию.

Приехавшие сотрудники правоохранительных органов, раскопали новую могилку и на глубине 50 сантиметров обнаружили деревянную коробку. В ней находился эмбрион ребенка.

- В ходе проверки выяснилось, что это захоронение сделала одна из местных жительниц. Она является родственницей той самой женщины, которая обнаружила находку, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас она сидит в декрете, у нее уже есть двое несовершеннолетних детей. Находясь на четвертом месяце беременности, она попала в Шахунскую районную больницу. Там у нее и произошел выкидыш.

Однако оставлять в больнице труп нерожденного младенца женщина не стала. Вместо этого она отнесла его на кладбище и закопала без креста и таблички на могиле у родственника своего мужа.