2019-09-30T15:15:20+03:00
Происшествия

«Там был свежий холмик»: Нижегородка нашла на могиле брата закопанный эмбрион

По данному факту была проведена доследственная проверка
Вероника КОТИК
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Нижегородка нашла на могиле брата закопанный эмбрион.Нижегородка нашла на могиле брата закопанный эмбрион.Фото: Александр ГЛУЗ
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Придя прибраться на могилу своего брата, жительница поселка Сява в Шахунском районе обнаружила страшную находку – свежий холмик земли размером 40 на 60 сантиметров.

- Я, конечно, очень испугалась, увидев свежее захоронение на могиле своего брата, - вспоминает Елизавета Кругова (имя героини изменено – прим. Ред.). – Вокруг него в виде своеобразной оградки были расставлены веточки дерева. Я сразу же вызвала полицию.

Приехавшие сотрудники правоохранительных органов, раскопали новую могилку и на глубине 50 сантиметров обнаружили деревянную коробку. В ней находился эмбрион ребенка.

- В ходе проверки выяснилось, что это захоронение сделала одна из местных жительниц. Она является родственницей той самой женщины, которая обнаружила находку, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас она сидит в декрете, у нее уже есть двое несовершеннолетних детей. Находясь на четвертом месяце беременности, она попала в Шахунскую районную больницу. Там у нее и произошел выкидыш.

Однако оставлять в больнице труп нерожденного младенца женщина не стала. Вместо этого она отнесла его на кладбище и закопала без креста и таблички на могиле у родственника своего мужа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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