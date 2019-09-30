В Нижегородской области пройдет акция «Будь уверен! Будь здоров!»
С 1 по 10 октября 2019 года в рамках Декады пожилого человека в Нижегородской области пройдет акция «Будь уверен! Будь здоров!».
Впервые в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», который реализуется в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, метрологи проверят тонометры артериального давления на точность показаний для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний в социальных учреждениях стационарного обслуживания граждан пожилого возраста, ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Лукоянове и Сергаче. Цель акции - напомнить нижегородцам о необходимости своевременной поверки средств измерений домашнего пользования.
Участники акции получат памятки о том, как правильно измерять артериальное давление в домашних условиях. На приборах, которые успешно прошли проверку, будут наклеены специальные наклейки: «Я - точный!».
В Нижегородской области пройдет акция «Будь уверен! Будь здоров!»
- На руках у проживающих в таких учреждениях нижегородцев имеются личные тонометры, работа их также будет проверена. Специалисты ЦСМ не только определят корректность работы тонометров, но и покажут на практике, какие ошибки допускают жители при самостоятельном измерении давления, - отметил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.
Организаторы мероприятия - ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области при поддержке министерства социальной политики Нижегородской области.
Напомним, в Нижегородской области акция «Будь уверен! Будь здоров!» впервые была проведена специалистами ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области в феврале 2019 года. Тогда в рамках акции проверили более 1000 тонометров.
Адреса проведения акции:
Нижний Новгород:
- к.п. Зеленый город (ГБУ «Нижегородский дом-интернат для ветеранов войны и труда»)
Дата проведения акции: 1 октября 2019 года
Время проведения акции: 10.00-13.00
- к.п. Зеленый город (ГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Зеленый город»)
Дата проведения акции: 2 октября 2019 года
Время проведения акции: 10.00-13.00
- Администрация курортного поселка Зеленый город
Дата проведения акции: 1 октября 2019 года
Время проведения акции: 10.00-13.00
- ул. Радищева, 18 (ГБУ «Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»)
Дата проведения акции: 7 октября 2019 года
Время проведения акции: 10.00-13.00
Арзамасский район:
Нижегородская область, Арзамасский район, д. Марьевка (ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»)
Дата проведения акции: 2 октября 2019 года
Время проведения акции: 10.00-13.00
Лукояновский район:
Нижегородская область, Лукояновский район, с. Печи, ул. Школьная, д. 13 (ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»)
Дата проведения акции: 1 октября 2019 года
Время проведения акции: 10.00-13.00
Сергачский район:
- Нижегородская область, Сергачский район, с. Яново, ул. Садовая, д. 37 (ГБУ «Сергачский дом-интернат для престарелых и инвалидов»)
Дата проведения акции: 1 октября 2019 года
Время проведения акции: 10.00-13.00
- Нижегородская область, Сергачский район, 101 километр Сергачского лесничества, территория № 1 (ГБУ «Центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлое озеро»)
Дата проведения акции: 2 октября 2019 года
Время проведения акции: 10.00-13.00
ИСТОЧНИК KP.RU