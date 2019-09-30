С 1 по 10 октября 2019 года в рамках Декады пожилого человека в Нижегородской области пройдет акция «Будь уверен! Будь здоров!».

Впервые в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», который реализуется в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, метрологи проверят тонометры артериального давления на точность показаний для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний в социальных учреждениях стационарного обслуживания граждан пожилого возраста, ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Лукоянове и Сергаче. Цель акции - напомнить нижегородцам о необходимости своевременной поверки средств измерений домашнего пользования.

Участники акции получат памятки о том, как правильно измерять артериальное давление в домашних условиях. На приборах, которые успешно прошли проверку, будут наклеены специальные наклейки: «Я - точный!».

В Нижегородской области пройдет акция «Будь уверен! Будь здоров!»

- На руках у проживающих в таких учреждениях нижегородцев имеются личные тонометры, работа их также будет проверена. Специалисты ЦСМ не только определят корректность работы тонометров, но и покажут на практике, какие ошибки допускают жители при самостоятельном измерении давления, - отметил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Организаторы мероприятия - ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области при поддержке министерства социальной политики Нижегородской области.

Напомним, в Нижегородской области акция «Будь уверен! Будь здоров!» впервые была проведена специалистами ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области в феврале 2019 года. Тогда в рамках акции проверили более 1000 тонометров.

Адреса проведения акции:

Нижний Новгород:

- к.п. Зеленый город (ГБУ «Нижегородский дом-интернат для ветеранов войны и труда»)

Дата проведения акции: 1 октября 2019 года

Время проведения акции: 10.00-13.00

- к.п. Зеленый город (ГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Зеленый город»)

Дата проведения акции: 2 октября 2019 года

Время проведения акции: 10.00-13.00

- Администрация курортного поселка Зеленый город

Дата проведения акции: 1 октября 2019 года

Время проведения акции: 10.00-13.00

- ул. Радищева, 18 (ГБУ «Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»)

Дата проведения акции: 7 октября 2019 года

Время проведения акции: 10.00-13.00

Арзамасский район:

Нижегородская область, Арзамасский район, д. Марьевка (ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»)

Дата проведения акции: 2 октября 2019 года

Время проведения акции: 10.00-13.00

Лукояновский район:

Нижегородская область, Лукояновский район, с. Печи, ул. Школьная, д. 13 (ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»)

Дата проведения акции: 1 октября 2019 года

Время проведения акции: 10.00-13.00

Сергачский район:

- Нижегородская область, Сергачский район, с. Яново, ул. Садовая, д. 37 (ГБУ «Сергачский дом-интернат для престарелых и инвалидов»)

Дата проведения акции: 1 октября 2019 года

Время проведения акции: 10.00-13.00

- Нижегородская область, Сергачский район, 101 километр Сергачского лесничества, территория № 1 (ГБУ «Центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлое озеро»)

Дата проведения акции: 2 октября 2019 года

Время проведения акции: 10.00-13.00