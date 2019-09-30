2019-09-30T16:18:14+03:00
Происшествия

У 80-летней нижегородки по дороге в психушку из трусов пропали 219 тысяч рублей и паспорт

Сейчас по данному факту организована доследственная проверка
Вероника КОТИК
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У 80-летней нижегородки по дороге в психушку из трусов пропали 219 тысяч рублей и паспорт.У 80-летней нижегородки по дороге в психушку из трусов пропали 219 тысяч рублей и паспорт.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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И без того малоприятная поездка в психоневрологическую клинику для 80-летней пенсионерки из Нижнего Новгорода закончилась загадочным происшествием – по дороге у бабушки из трусов пропали…219 тысяч рублей и паспорт.

- Около восьми утра 14 сентября в областную психоневрологическую больницу на улице Кащенко поступил вызов по поводу 80-летней бабушки, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – За ней выехала бригада, которая и доставила ее в больницу.

Однако вскоре тревогу забила дочь пациентки. Оказалось, что по дороге в больницу у бабушки из трусов пропала кругленькая сумма и паспорт.

- Сейчас по данному заявлению организована доследственная проверка, - сообщил источник. – В ходе проверки были допрошены сотрудники бригады скорой помощи, сопровождавшие пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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