«Росгосцирк» представляет в Нижнем Новгороде новую версию легендарного шоу «Пять континентов»

Легендарное шоу Гии Эрадзе «Пять континентов» вернулось на цирковую арену. Впервые зрители увидели этот спектакль 19 лет назад. Объездив с гастролями всю Россию и зарубежье, шоу в конечном итоге закрылось. Однако зрители быстро соскучились по знаменитому представлению, и сегодня на цирковой арене - новая версия полюбившегося спектакля.

Впервые нижегородскому зрителю будет представлен неизменный фаворит публики - номер Юрия Володченкова «Цыганская любовь».

По словам главного режиссера и худрука «Росгосцирка» Гия Эрадзе, в шоу много новинок. Например, поражающий воображение номер «Золотые рыбки». В мирную жизнь морского дна с рифами и удивительными обитателями врывается корабль с рыбацкой сетью. Две золотые рыбки (воздушные гимнастки) начинают борьбу за жизнь под куполом цирка.

Также на высоте развернется трогательная история любви Мальвины и Пьеро: воздушные гимнасты на ремнях без страховки заставят зрителей замереть от восторга. Не оставит публику равнодушной и воздушный полет акробатов под руководством продолжателя знаменитой цирковой династии Вилена Головко.

«Принцесса Российского цирка» Татьяна Махортова грациозно вращает 40 хула-хупов, балансируя на зеркальном шаре.

Центральными персонажами обновленного шоу являются клоуны - заслуженные артисты РФ Лада и Александр Сарнацкие, которые впервые выступают в Нижнем Новгороде.

- Каждый номер шоу - бриллиант, нанизанный на нить циркового шоу «Пять континентов», - отметила Лада Сарнацкая.

Не обойдется без захватывающих дух номеров с дрессированными животными. Зрители впервые увидят аттракцион Юрия Володченкова «Цыганская любовь». Это не просто дрессура, это дружба, многолетний труд и полное взаимопонимание. А настоящим украшением шоу станет аттракцион с африканскими львицами и суматранскими тиграми. Бесстрашная дрессировщица Людмила Суркова на глазах у изумленной публики отважно входит в клетку с одиннадцатью хищниками.

Украшением шоу станет аттракцион с африканскими львицами и суматранскими тиграми

- Дрессура животных - основа русского и советского цирка, - заявил Гия Эрадзе. - Почему мы должны смотреть на Европу, где в некоторых странах ограничено участие животных? У нас должны быть свои традиции! Никто не мучает животных в цирке. Дрессировщики любят своих артистов, и это видно невооруженным глазом.

Насладиться обновленным шоу «Пять континентов» нижегородские зрители смогут до 1 декабря. (6+)