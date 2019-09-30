Оксана Кислицина: «Партии не представили ни одного наблюдателя на досрочное голосование, а сами его критикуют»

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Новые выборы: кто придёт на смену нынешним депутатам гордумы и Заксобрания» 27 сентября прокомментировала большой процент досрочного голосования на довыборах в гордуму.

- Досрочное голосование - это норма, предусмотренная законодательством. У нас предусмотрено свободное желание и свободная воля людей принимать участие в выборах. Случилось так, как случилось, - отметила Кислицына. - Нет ничего плохого в досрочном голосовании. Много нареканий идет к тому, что в этот период могло что-то произойти, и заведомо начинаются разговоры о том, что члены комиссии фальсификаторы и только и ждут, как бы поменять итоги. У меня в таком случае возникает вопрос к политическим партиям и политическим объединениям, которые принимали участие в выборах: Что вы сделали для того, чтобы все ваши сомнения были развеяны? Все имели возможность направить наблюдателей на это голосование. И я уж не говорю о том, что в избирательной комиссии есть представители с правом решающего голоса, которые обязаны присутствовать на досрочном голосовании, убирать бюллетени в сейфы и делать все, что с этим связано. У каждого из них была возможность поставить свою подпись на конверте, который запаковывается. Ни одного наблюдателя от представителей политических партий на дни досрочного голосования не было представлено.

Оксана Кислицына также прокомментировала наличие в бюллетенях кандидатов с одинаковыми фамилиями:

- Избирательная комиссия Нижегородской области принимала активное участие в проверке документов от кандидатов на довыборы. Мы смотрели документы, которые были представлены кандидатами, и я могу сказать, что основания для того, чтобы комиссия их не зарегистрировала, не было. Законом «двойники» не запрещены, хоть и не разрешены напрямую. Нормы закона говорят о том, что, если будут кандидаты однофамильцы или полные тезки, то законом просто определено, как они будут располагаться в бюллетени.

Председатель облизбиркома напомнила, что предстоит достаточно серьезный 2020 год в плане муниципальных выборов.

- Будут замещаться 2200 мандатов, полностью будут формироваться городские думы Нижнего Новгорода, Сарова, Арзамаса, Дзержинска, - сообщила Оксана Кислицына. - От кампаний мы ждем, естественно, честных, порядочных и неравнодушных депутатов, которые, надеюсь, имеются в составах членов партий. Ждем самовыдвиженцев, интересных и с идеями, которые действительно могли бы своими возможностями и знаниями помочь любому муниципальному образованию стать лучше. 2021 год будет годом федеральных кампаний. Будут формироваться и Госдума, и Законодательное собрание Нижегородской области. Поэтому год будет насыщенный, и я надеюсь на взаимное и конструктивное содействие всех участников избирательного процесса. Мы всегда открыты, всегда готовы к диалогу, поэтому, пожалуйста, давайте работать конструктивно.