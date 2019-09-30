У нижегородской пенсионерки украли три иконы, три литра самогона и балалайку

Настоящим разорением для пенсионерки из Лысковского района стал визит в ее дом двух жуликов, покусившихся не только на ее хлеб насущный, но и на духовную пищу. Неизвестные воришки стащили из бабушкиной избы три иконы, балалайку и три литра самогона.

- Так-то я живу в квартире, а в частный домик только изредка наведываюсь, - пояснила сотрудникам правоохранительных органов 82-летняя бабушка. – С начала лета я там не была, а 12 июня возьми да и приедь! И что же я вижу? Дверь вырвана, вещи все раскиданы – в общем, не иначе как жулики побывали.

Осмотрев оставшееся имущество, пенсионерка сразу обнаружила недостачу. Как оказалось, воришки стащили из бабушкиного дома три иконы, три литра самогона и балалайку. Вероятно, они решили сразу отметить удачную «ходку на дело»: как следует выпить, погорланить песни под балалайку и тут же замолить совершенные грехи. Три в одном!

- Общая сумма ущерба в результате совершенного хищения составила 4,5 тысячи рублей, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Долго искать преступников не пришлось – подозрение полиции сразу пало на двух местных жителей. Оба они нигде не работали и уже успели побывать за решеткой. Один был судим за кражу, другой – за нарушение правил дорожного движения. Отпираться мужчины не стали – оба уже дали признательные показания. Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается.