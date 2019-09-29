2019-09-29T13:37:25+03:00
Общество

«Увлеклась поисками грибов»: Волонтеры спасли из болота 72-летнюю нижегородцу

Людмила Николаевна блуждала одна по лесу около двух часов
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ПСГ "Рысь"Фото: ПСГ "Рысь"
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Несколько дней назад волонтеры кинули клич в социальных сетях: пропала 72-летняя женщина. Людмила Николаевна отправилась за грибами, но так увлеклась поисками, что забрела в незнакомые места. Ее искали несколько часов.

Одна из добровольцев из поисково-спасательной группы «Рысь» рассказала подробности случившегося.

- 25.09.2019г. На улице дождь, температура близится к 0, а на горячую линию приходит заявка... Людмила Николаевна приехала в область за грибами. Поняв, что заплутала, она начала искать выход и забрела в болото, - делится в социальных сетях Марина Мокеева.

К счастью, у пенсионерки был с собой мобильный телефон. Она тут же набрала 112 и попросила помощи. Уже через несколько минут ей позвонили спасатели и начали расспрашивать о ее местонахождении. Сразу несколько групп волонтеров бросились на поиски и уже менее, чем через час появились счастливые новости – найдена, жива!

- Бабуля слышала шум железной дороги и лай собак, старалась идти на эти звуки, но они привели ее в болото, из которого она никак не могла выйти. Не будь у неё при себе телефона, поиск мог бы затянутся на сутки, а может и больше..., - завершила свой рассказ Марина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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