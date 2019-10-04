«Буду ходить так до последнего»: Нижегородец разгуливает по улицам в пластиковых пакетах и упаковках из-под яиц

Необычную экологическую акцию устроил на днях житель Бора Дмитрий Виноградов. Мужчина решил призвать людей к чистоте, нарядившись… мусором! Он повесил на себя табличку «Утилизируй отходы правильно», нацепил множество отходов и вышел на центральные улицы города.

Такой поступок вызвал неоднозначную реакцию: одни называют Дмитрия борцом за справедливость, другие – городским сумасшедшим. «Комсомолка» отыскала мужчину и выяснила, в чем причина столь рискованного преображения.

За несколько дней действия нижегородца вызвали настоящий резонансФото: СОЦСЕТИ

С чего все началось

За несколько дней действия нижегородца вызвали настоящий резонанс. Социальные сети переполнены видео и фотографиями, на которых видно, как мужчина, одетый в мусор, гуляет по центральным улицам Бора. Как оказалось, причиной такого поведения стала местная свалка.

- Все началось в начале апреля, когда в нашем городе обнаружили незаконную свалку. О ней написали СМИ и соцсети, и тогда власти пообещали ликвидировать склад мусора до 17 мая. 16 мая я приехал на место и увидел, как кучу отходов просто закапывают в землю. Понимаете, просто закапывают в землю, - возмущенно рассказывает Дмитрий.

По его словам, после этого никаких действий в отношении свалки больше не предпринималось.

- Она до сих пор отравляет землю и воду. Мой костюм – дух борской свалки! Он будет ходить по улицам до последнего – пока свалку не ликвидируют, - утверждает нижегородец.

Мужчина хочет не только напомнить властям о нерешенной проблеме, но и заставить людей отказать от одноразовых вещей, пластиковых упаковок, пакетов и сумок. Дмитрий считает, что отходы надо разделять, полностью поддерживает мусорную реформу.

- Надо сдавать все в переработку, чтобы не плодить полигоны. Проблема мусора – очень острая, и ее нужно срочно решать, - добавил он.

Упаковки из-под кошачьего корма, яиц и не только

Чего только ни нацепил на себя Дмитрий, когда вышел на улицы Бора в костюме человека-мусора: пакеты, фантики от конфет, пластиковые бутылки, упаковки из-под кошачьего корма, пирожных, яиц и даже проволочные мочалки.

- 99% прохожих отреагировали на мое появление положительно: улыбались, смеялись, показывали «класс», говорили, что я молодец, - вспоминает свою первую прогулку нижегородец.

Однако нашлись и те, кто упрекнул мужчину в неадекватности и осеннем обострении. Но отважный человек-мусор не обращает ни на кого внимания – он идет к своей цели.

- Дух свалки так и будет ходить постоянно, пока не наладится раздельный сбор отходов и не ликвидируют незаконную свалку, - заявляет Дмитрий.

Пока на его поступки реагируют только социальные сети и местные жители. Но мужчина не расстраивается, он уверен – совсем скоро его заметят и чиновники.