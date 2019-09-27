2019-09-27T17:10:56+03:00
Общество

Владислав Атмахов: «ЛДПР внесла инициативу по отмене досрочного голосования на местных выборах»

Теперь данное предложение должно будет рассмотреть Законодательное собрание Нижегородской области
Андрей ВОВКСветлана ЗВОНКОВА
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Владислав Атмахов: «ЛДПР внесла инициативу по отмене досрочного голосования на местных выборах»Владислав Атмахов: «ЛДПР внесла инициативу по отмене досрочного голосования на местных выборах»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Председатель комитета Законодательного собрания по экологии Владислав Атмахов в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Новые выборы: кто придёт на смену нынешним депутатам гордумы и Заксобрания» 27 сентября сообщил, что ЛДПР внесла инициативу по отмене досрочного голосования на местных выборах.

По его словам, накануне соответствующее письмо было подписано и отправлено на имя председателя Заксобрания Евгения Лебедева. Этот вопрос в ближайшее время будет рассматриваться на комитете по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту.

- На последних довыборах «досрочка» составила 26-27 процентов – это просто безобразие. Причем объем проголосовавших по участкам значительно отличается. Это вызывает большие подозрения. Во многих регионах «досрочка» отсутствует, не должно быть ее и у нас, - пояснил Атмахов.

Комментируя низкую явку на выборах в Нижегородской области, депутат отметил пассивность избирателей.

- На выборах низкая явка – следовательно в Нижнем Новгороде живется хорошо. У меня других выводов нет. Народу не интересно, поэтому он не хочет ходить на выборы, и это тоже проблема. Где живется плохо – явка высокая. Там, где побеждают оппозиционные партии, процент приходящих на участки гораздо выше. К счастью, народ в Нижегородской области живет хорошо, и лучше, чем в некоторых других районах России, - подытожил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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