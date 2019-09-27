Эксперты ФАС России побывали на Арзамасском приборостроительном заводе

На Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина 26 сентября собрались эксперты Федеральной антимонопольной службы России, чтобы выработать конкретные предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы действующего законодательства в сфере государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Для гостей была проведена экскурсия по музею истории предприятия, где присутствующие ознакомились с основными вехами развития АПЗ, выпускаемой продукцией и заслугами руководителей.

Затем эксперты посетили производственные подразделения. В механических цехах наглядно можно увидеть реализацию программы технического переоснащения мощностей. Помещения переоборудованы с учетом новейших достижений инженерной инфраструктуры. Современные станки, новые технологии, многофункциональные высокоточные обрабатывающие центры. В сборочных цехах динамически настраиваемые гироскопы – сердце летательных аппаратов, разработка АПЗ – собираются в стерильных условиях. Несмотря на молодость, многие сотрудники обладают патентами на собственные разработки, успешно применяющиеся в современных образцах вооружения.

- Сегодня на АПЗ мы увидели интеграцию того доброго советского, что было в развитии ОПК, и новаций, которые произошли в отрасли за последние 10-15 лет, - отметил председатель Экспертного совета Федеральной антимонопольной службы России Сергей Маев. - Здесь настолько тщательно наведен порядок, так по-хозяйски созданы новые производства, обстановка созидания, радости от труда, которая должна присутствовать в коллективе, живущем интересами страны. А секрет - в постоянстве руководства предприятием: за 62-летнюю историю всего третий руководитель. В советское время на заводе трудились 19 тыс. человек, сейчас - около 7 тысяч, а объем производства в денежном выражении в сопоставимых ценах стал втрое выше. Надо брать пример с таких предприятий. Замечательно, что именно здесь мы проводим Экспертный совет.

В заседании приняли участие заместитель руководителя ФАС РФ Даниил Фесюк, руководитель УФАС НО Ленар Шафигуллин, генеральный директор АПЗ, депутат ЗС НО, член ЭС Олег Лавричев, министр промышленности, торговли и инноваций Нижегородской области Максим Черкасов, генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев, мэр Арзамаса Александр Щёлоков. Заседание было посвящено выполнению плана работы ЭС на 2019 год. Эксперты рассмотрели ряд вопросов, непосредственно касающихся работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, рассмотрели проект предложений о внесении изменений в ФЗ-275 и другие нормативно-правовые акты.

- Сегодня очень важно сломать административные барьеры, которые неизбежно следуют из желания излишне контролировать эту отрасль, проистекают из устаревших актов, не успевают за процессами, проходящими в области технического переоснащения, не соответствуют тому уровню автоматизации, который есть на современных производствах, таких как АПЗ, - комментирует замруководителя ФАС РФ Даниил Фесюк. - Мы постоянно мониторим ситуацию в оборонной промышленности. Для этого в ЭС собраны представители разных предприятий, выработана практика выездных заседаний, чтобы еще раз убедиться, что все работает так, как мы предполагаем. Как только выявляются какие-то вопросы, мы сразу включаем их в повестку заседания, чтобы впоследствии решить.

Нижегородский регион представлен 50 предприятиями ОПК. Для многих актуальны вопросы доработки законодательства в сфере ГОЗ, чем и занимается ЭС.

- Среди экспертов - представители различных холдингов, федеральных ведомств. Для нас важно, что Олег Лавричев входит в ЭС, потому что это возможность на федеральном уровне заявить о проблемах, которые затрудняют своевременное выполнение ГОЗа, и расширить возможности предприятий по увеличению объема выпуска продукции, - отметил министр промышленности, торговли и инноваций Нижегородской области Максим Черкасов.

- Мне очень хочется, чтобы у сегодняшнего заседания были конкретные практические результаты, так как муниципалитет Арзамаса абсолютно зависим от того состояния, в котором находятся оборонно-промышленные предприятия города, - отметил важность мероприятия мэр Арзамаса Александр Щёлоков.

- Предложения по совершенствованию нормативных актов и ФЗ, подготовленные членами ЭС, жизненно необходимы. Они грамотно сформулированы и юридически проработаны, - отметил генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев.

Олег Лавричев доложил на заседании о проблемных вопросах, возникающих в ходе реализации заданий государственного оборонного заказа на АПЗ, и высказал предложения по их разрешению.

- Все актуальные вопросы, касающиеся правоприменения тех или иных норм закона, сегодня прозвучали. Я этому очень рад. Например, ответственность за качество комплектующих и материалов по действующему законодательству возложена на предприятия, которые выпускают конечную продукцию, хотя в цепочке кооперации может быть много комплектаторов. Мы обсудили, что было бы логично эту ответственность распределить адресно на всех участников процесса. Обсуждался вопрос формирования состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках ГОЗа. Говорили о сходах на периодических испытаниях. Всеми экспертами было поддержано, что предприятия, которые проводят периодические испытания, призванные выявлять дефекты запредельными режимами, не должны нести административную ответственность за сходы. Все наши предложения были учтены ЭС и внесены в протокол заседания, - отметил Олег Лавричев.

По итогам заседания все конкретные предложения, выработанные ЭС, будут направлены в соответствующие органы федеральной власти для дальнейшего отражения в законах и других нормативно-правовых актах.

В завершение мероприятия члены ЭС поблагодарили генерального директора АПЗ Олега Лавричева за радушный прием. А председателю Совета Сергею Маеву была вручена медаль Федеральной антимонопольной службы России «За защиту конкуренции».