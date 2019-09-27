На Бору рушится новый многоквартирный дом

Новенький многоквартирный дом на Бору, построенный четыре года назад, оказался в центре скандала. Здание 2015 года постройки начало покрываться трещинами.

- Трещат здесь не только стены, но и ленточный фундамент, который необходимо укреплять, - сообщили в Общероссийском народном фронте Нижегородской области. - Вместо этого подрядчики засыпают основание дома песком. По заключению независимой экспертной организации, жилой трехэтажный дом № 41 по улице Московской был сдан в эксплуатацию с нарушениями. В частности, подрядчик не выполнил обратной засыпки фундамента, не была сделана его гидроизоляция. В итоге уже через год после постройки здание пошло трещинами. По мнению экспертов, сейчас необходимо укреплять фундамент дома.

Завершить работы подрядчик должен к следующему понедельнику.Фото: с сайта ОНФ.

В региональном министерстве уже прошли несколько совещаний, где администрации Бора было поручено оценить объемы необходимых денежных расходов и принять меры. По данным общественников, во время очередного визита специальной комиссии к разрушающемуся зданию подрядчик проводил работы по засыпке фундамента песком в подвале. На эти цели из муниципального бюджета было выделено более 500 тысяч рублей.

Трещины идут по всему дому.Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

- Есть результат технической экспертизы, где сказано, что фундамент дома нуждается в укреплении. Рекомендации экспертов выполнены не были. Засыпка песком подвала вряд ли поможет делу, - полагает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов. - По сути, сейчас производятся работы, которые не были завершены во время строительства. Мы видим, что жители дома тоже не удовлетворены действиями администрации.

Как сообщается, уже к следующему понедельнику подрядчик должен завершить работы. После этого состояние дома будут проверять в течение года.