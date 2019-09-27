2019-09-27T15:00:17+03:00
Общество

На Бору рушится новый многоквартирный дом

Здание было построено всего четыре года назад, но успело покрыться трещинами [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
На Бору рушится новый многоквартирный дом.На Бору рушится новый многоквартирный дом.Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.
Изменить размер текста:

Новенький многоквартирный дом на Бору, построенный четыре года назад, оказался в центре скандала. Здание 2015 года постройки начало покрываться трещинами.

- Трещат здесь не только стены, но и ленточный фундамент, который необходимо укреплять, - сообщили в Общероссийском народном фронте Нижегородской области. - Вместо этого подрядчики засыпают основание дома песком. По заключению независимой экспертной организации, жилой трехэтажный дом № 41 по улице Московской был сдан в эксплуатацию с нарушениями. В частности, подрядчик не выполнил обратной засыпки фундамента, не была сделана его гидроизоляция. В итоге уже через год после постройки здание пошло трещинами. По мнению экспертов, сейчас необходимо укреплять фундамент дома.

Завершить работы подрядчик должен к следующему понедельнику. Фото: с сайта ОНФ.

Завершить работы подрядчик должен к следующему понедельнику.Фото: с сайта ОНФ.

В региональном министерстве уже прошли несколько совещаний, где администрации Бора было поручено оценить объемы необходимых денежных расходов и принять меры. По данным общественников, во время очередного визита специальной комиссии к разрушающемуся зданию подрядчик проводил работы по засыпке фундамента песком в подвале. На эти цели из муниципального бюджета было выделено более 500 тысяч рублей.

Трещины идут по всему дому. Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

Трещины идут по всему дому.Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

- Есть результат технической экспертизы, где сказано, что фундамент дома нуждается в укреплении. Рекомендации экспертов выполнены не были. Засыпка песком подвала вряд ли поможет делу, - полагает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов. - По сути, сейчас производятся работы, которые не были завершены во время строительства. Мы видим, что жители дома тоже не удовлетворены действиями администрации.

Как сообщается, уже к следующему понедельнику подрядчик должен завершить работы. После этого состояние дома будут проверять в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дмитрий Кабайло: «”Единая Россия” продолжит прямое общение с избирателями»
Татьяна Гриневич: «Переход на выборы только по одномандатным округам будет большой потерей для политики»
Движение транспорта на улице Зеленодольской и Совнаркомовской ограничат
Финальный этап рекультивации начался на полигоне ТБО «Игумново»
Нижегородцев ожидают пасмурные, но относительно теплые выходные
Зону отдыха на Гребном канале благоустроят к 15 октября
Два человека пострадали в массовом ДТП на Казанском шоссе
Нижегородские студенты будут тестировать комьютерные программы в сфере информационной безопасности
Почти 30 пригородных электричек отменят на зиму в Нижегородской области
«Одноклассники» проведут в Нижнем Новгороде Digital Барбекю
Нижегородская область дополнительно получит 33,3 млн рублей на субсидирование региональных перевозок
Парламентарии утвердили новый прожиточный минимум в Нижегородской области
Технологии «Умного города» планируется применять в Арзамасе
Нижегородку осудили за продажу китайцам несуществующих французских бульдогов
Почти все жилые дома в Нижнем Новгороде получили тепло
Более 200 жалоб в соцсетях по вопросам отопления отработано властями в Нижегородской области
Опасные ямы на повороте с Карповской на Героя Попова отремонтируют уже в октябре
Глеб Никитин поздравил ФК «Нижний Новгород» с победой в 1/16 Кубка России по футболу
СК проверяет информацию о смерти роженицы в Лыскове
Стали известны составы команд на матч Краснодар – Нижний Новгород 25 сентября 2019
В Нижнем Новгороде состоялось совещание по вопросам расширения рынка газомоторного топлива
Нижегородские аграрии получили 55 млн рублей на поддержку садоводства
Транспортный налог для большегрузов планируется снизить в Нижегородской области
Стало известно, куда чаще всего летали нижегородцы этим летом