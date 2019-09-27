«Здоров и вполне упитан»: Нижегородка нашла на помойке живого удава

Необычную находку обнаружила на помойке жительница Нижнего Новгорода – среди пакетов с мусором лежал настоящий удав. Об этом в социальных сетях сообщили сотрудники Нижегородского экзотариума, куда и обратилась девушка.

- Странная история произошла сегодня утром. Нам позвонила девушка и сообщила, что нашла на помойке удава в садке. А на улице совсем не комфортная температура для рептилий. Когда она нам его принесла, оказалось, что удав в хорошем состоянии, не истощен, а вполне себе упитан. Видно, что содержался неплохо, и хозяин о нем заботился, - рассказали в Нижегородском экзотариуме.

Сотрудники экзотариума предположили, что вряд ли хозяин сам выставил садок с удавом на улицу – скорее всего, это сделал кто-то другой. Поэтому они не теряют надежду найти настоящего хозяина рептилии.

- Мы ищем именно хозяина, а не добрые руки, - подчеркнули в экзотариуме.