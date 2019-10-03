«Ушел на 15 минут, и мама пропала»: 75-летняя женщина всю ночь бродила по лесу одна

- «Вы приедете?», - столько надежды в голосе я, пожалуй, еще не слышала. Ком встал в горле, - написала координатор ПСО «Волонтер» Людмила Еськина. - Что тут ответишь? Что на часах уже полночь? Что мы тоже люди и тоже устаем и хотим спать? Да, устаем. Да, хотим спать. Да, у нас есть свои семьи. Нет, мы нормальные. Это ответы на самые популярные вопросы. Но когда тебе ночью звонит незнакомый мужчина и с огромной надеждой в голосе, просит помочь ему найти его потерявшуюся маму, ты понимаешь, что твоя семья дома. Вот они все, спят. А там ночью в лесу бродит одинокая женщина, бабушка, мама. Мама. Наверное, то с какой любовью было произнесено это слово и расставило окончательные точки. «Да, мы приедем, ждите»

Так начался поиск 75-летней Руфины Чудиловой, бывшей учительницы биологии, которая пропала в лесу рядом с поселком Белка Княгиниского района.

Руфину Чудилову искали 60 добровльцев. Фото: Людмила Еськина

- На часах 2.45, приезжаем на место, нас встречает мужчина, с потухшим взглядом. Сын. Он очень подробно все рассказывает и показывает, но взгляд пустой, - вспоминает Людмила.

Примерно в 15.00 28 сентября он вместе с мамой решил погулять по лесу, собрать грибов. В лесу они пробыли минут 40. Все было хорошо, они сходились и расходились, слышали друг друга. А потом решили, что пора собираться домой. Сын пошел за машиной. Его не было минут 15-20. Когда он вернулся, мамы не было на месте. Он искал ее в лесу, звал, объезжал на машине перелесок, где она заблудилась, сигналил. Но так и не нашел.

- Когда мы приехали на место поисков, там уже работали сотрудники спецслужб и добровольцы. Всего около 60 человек. Их собрал глава Княгининского района, который сам активно участвовал поисках, - рассказала «Комсомольской правде – Нижний Новгород» Людмила Еськина. – Они большие молодцы! Это, пожалуй, первый случай в моей практике, когда люди настолько сплоченные и так быстро откликаются на чужое горе. Собрать 60 человек за такое короткое время на поиски человека – такое бывает очень редко.

В поисках принимали участие кинологи с собаками. Фото: Людмила Еськина

До приезда волонтеров из ПСО «Волонтер» местные добровольцы ходили по лесу и звали Руфину Прокофьевну – работали, что называется, на отклик. Приехавшие волонтеры тут же присоединились к ним.

- Я ходила в лес вместе с главой района и начальником местного ЕДДС. Мы тоже работали отклик. В один момент нам показалось, что мы услышали ответ. Мы начали звать, слушать, откуда идет звук, шли на голос. Поблуждав по лесу некоторое время, поняли, что ходим за совенком, - вспоминает Людмила. – Голоса Руфины Чудиловой никто не слышал.

- Утром в лес стали приезжать грибники. Мы останавливали всех и говорили, что в лесу потерялась женщина, - говорит Людмила. - Смотрю вслед уходящим группам, у них впереди овраги и буреломы, а у меня перед глазами стоит взрослый мужчина с потерянным взглядом, как у ребенка, который не знает, что делать.

Несмотря на холод, Руфина Чудилова смогла найти дорогу в сторону соседнего поселка. Фото: Людмила Еськина

Но через некоторое время в рации раздался шум. Связь плохая и непонятно, что говорят. Слышно лишь « жи..», «шла…» и что-то похожее на «жива».

- Что? Повтори, не прошло, - переспрашивает Людмила. – И слышу: «Нашлась, везут в штаб». Идеальная тишина взрывается гомоном голосов и смехом.

Всю ночь Руфина Чудилова не сидела на месте, а искала выход из леса. Нашли ее грибники. Женщина шла по лесной дороге к маленькой деревеньке Мордово, где живет всего один человек. Но даже там уже знали, что Руфина Прокофьевна пропала. Местные добровольцы накануне объехали все близлежащие населенные пункты и рассказали о заблудившейся женщине.

- Она чудесно выглядит и немного шокирована количеством человек, которые приехали ее искать, - вспоминает Людмила Еськина окончание поисков. - Мы собираемся и уезжаем. И только по дороге домой замечаем, насколько красивые места в окрестностях поселка Белка. Закрываю глаза и вижу улыбающегося сына, вспоминаю, как заботливо он усаживал ее в машину, как светились счастьем и радостью его глаза. Открываю телефон и пишу самому главному человеку в своей жизни: «Мам, ты самая лучшая. Люблю». Чудесный день.