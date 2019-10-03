2019-10-03T11:32:59+03:00
Общество

Tele2 консультирует абонентов по международным стандартам качества

Компания подтвердила сертификацию контактного центра по единому европейскому стандарту ISO 18295
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Фото: Tele2Фото: Tele2
Изменить размер текста:

Tele2 подтвердила сертификацию контактного центра по единому европейскому стандарту ISO 18295. Повторное получение документа свидетельствует об отличном качестве оказываемых услуг и высоком уровне клиентского сервиса компании. Tele2 является единственным обладателем этого стандарта в отрасли.

Tele2 первой среди российских телеком-компаний получила сертификат соответствия требованиям ISO 18295 в 2017 году. Сейчас оператор подтвердил сертификацию. Это свидетельствует о высочайшем уровне профессионализма и клиентоориентированности специалистов службы поддержки, высоком качестве сервиса и отлаженных процессах управления контактным центром.

Решение телефонного обращения в среднем занимает 2 мин 20 сек, а ожидание ответа – около 40 секунд, что является лучшим результатом в телеком-отрасли. Tele2 стремится сохранять лидерство по NPS и формировать у клиента опыт «WOW-сервиса». Это достигается в том числе благодаря тщательному мониторингу качества обслуживания. Более 98,5% вопросов сотрудники решают самостоятельно на первой линии, включая нестандартные запросы, обработка которых выходит за рамки процедур.

В процессе сертификации аудиторы отметили высокий уровень удовлетворенности клиентов: 95% абонентов оценивают работу центра дистанционной поддержки на пять баллов по пятибалльной шкале. Благодаря строгому соблюдению норм и развитой системе мониторинга Tele2 закрепила за собой лидерство в телеком-отрасли по этому показателю.

Контактный центр Tele2 использует современную систему управления ресурсами, которая позволяет достичь высокого уровня эффективности. Гибкое расписание работы сотрудников контактного центра включает более 50 000 вариантов смен, благодаря чему клиенты получают высокий сервис обслуживания круглосуточно.

Сегодня центр дистанционной поддержки Tele2 ежемесячно обрабатывает 3,8 млн запросов клиентов из 67 регионов РФ. Оператор отвечает абонентам во всех дистанционных каналах обслуживания – по телефону, в веб-чате и мессенджере, по электронной почте. Tele2 первой среди операторов начала консультировать абонентов в мессенджерах Viber и WhatsApp, а также запустила поддержку в приложении WeChat для китайских пользователей.

Роман Кананыхин, директор по управлению продажами и клиентским сервисом Tele2:

- Несмотря на колоссальный объем работы, служба поддержки Tele2 демонстрирует эталонные для телекома стандарты. Наши операторы быстрее всех в отрасли отвечают на звонки, они выходят за рамки регламента для решения вопроса в пользу абонента, а в соцсетях подстраиваются под стиль общения пользователя. Это помогает укрепить лояльность клиента и повысить его удовлетворенность сервисом. Подтверждение международного сертификата вновь показало профессионализм и вовлеченность сотрудников нашего контактного центра и закрепило за Tele2 статус лидера по качеству обслуживания абонентов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Врач-психиатр: Неплохо было бы нашу медицину полечить. Хватит ее уже травмировать
Известный в Европе ученый, руководитель группы психиатрических исследований в НИИ нейрохирургии имени Бурденко Олег Зайцев ответил на «Вопрос дня» «Комсомольской правды» [аудио]
«В кино меня мог бы сыграть Егор Бероев»: летчик Дамир Юсупов, посадивший на кукурузное поле самолет, рассказал о съемках в кино
Также легендарный пилот поделился с «Комсомолкой» своим отношением к славе и признался, что до сих пор хранит дома «памятный кукурузный початок»
«Пока других не кину, деньги не верну». Как устроены строительные пирамиды
Доверившись предпринимателю из Калуги, жители Калужской, Тульской и Московской областей остались без денег и обещанных домов. Пытаясь добиться справедливости, пострадавшие объединяются, но получится ли у них наказать обманщика?
Алиса Савицкая: «В следующем году мы проведем «Инновацию» по-своему»
Начальник отдела выставок Приволжского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО «Арсенал» в программе «Герои Волги» поделилась опытом погружения в «кухню» государственной премии в области современного искусства, новыми эмоциями и идеями на будущий год
Новости 24
Нижегородский минтранс решил проблему с очередями за проездными билетами
Два человека погибли на дорогах Нижегородской области 2 октября
IOWA и Звонкий выступят на форуме «Россия – спортивная держава»
Нижегородский «Дом чекиста» реконструируют под жилые помещения и спа-салон
Более чем на 1 млн рублей оштрафован завод «Кристалл»
В нижегородском аэропорту отработали действия по спасению «пострадавших» пассажиров
Новым ректором ННГУ имени Лобачевского может стать Елена Загайнова
Нижегородец выиграл 1,6 млн рублей в «Гослото» 2 октября
Три нижегородских предприятия уклонились от выплаты налогов на 91,2 млн рублей
Кикбоксер из Нижнего Новгорода Александр Скворцов защитит титул чемпиона Fair Fight
Из Нижнего Новгорода в Кстово планируют пустить электричку
ЖК «Универститетский» сдадут в эксплуатацию до 2021 года
Уголовное дело заведено в отношении запустившей болезнь ребенка нижегородки
Гранты Президента РФ получили 16 нижегородских ученых
Пожилая женщина погибла под колесами ВАЗа в Нижнем Новгороде