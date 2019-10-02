Лучшее детям: Агентство «Роспечать» подарило нижегородскому дому-интернату девять коробок подарков

- Кому пенал? Книгу? Для малышей машинки есть! – сотрудники нижегородского дома-интерната №1 доставали подарки из многочисленных коробок, которые привезли сотрудники Агентства «Роспечать».

- Можно мне вон ту книгу! – скромно сказал мальчишка лет десяти.

- А мне блокнот, - попросила девочка.

Через пять минут все, кто оказался рядом, стояли довольные с подарками в руках.

- Все эти подарки собраны благодаря жителям Нижнего Новгорода, - рассказала «Комсомольской правде – Нижний Новгород» сотрудник «Роспечати» Елена Рябзина. – Во всех наших киосках проходила акция, где нижегородцы могли купить подарки для детей дома-интерната №1. Мы собрали все, что передали нижегородцы, и привезли детям.

Каждый выбрал подарок по душеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В общей сложности подарков от неравнодушных жителей Нижнего Новгорода набралось аж девять коробок – это книги, тетради, блокноты, ручки, карандаши, фломастеры, игрушки, пеналы.

Это не первая благотворительная акция, которую проводит Агентство «Роспечати» в Нижнем Новгороде. Дом-интернат №1 «Роспечать» опекает уже больше десяти лет и периодически делает подарки всем воспитанникам.

- Дети всегда очень рады подаркам, - говорит Елена Рябзина.

Книги, которые сотрудники «Роспечати» подарили детям, останутся в библиотеке интерната, так что прочитать их смогут все желающие. А вот раскраски уйдут быстро. По словам воспитателей, дети очень любят раскрашивать.

Агентство «Роспечать» подарила нижегородскому дому-интернату девять коробок подарков

- Наше учреждение долгие годы сотрудничает с «Роспечатью», и помощь от них бывает разная. Это и полиграфическая печать, и детские журналы, которые с удовольствием читают наши дети, и раскраски. И хотя наш интернат обеспечен всем необходимым, подарки от нижегородцев, которые идут от чистого сердца, очень приятны, - сказал директор дома-интерната Владимир Чернов.

В доме-интернате №1 (коррекционной школе) живут и учатся порядка 50 детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, поэтому любое внимание для них очень важно. Агентство «Роспечать» старается наполнить жизнь ребят яркими красками, даря им новые книги, которые помогают детям открыть новый мир, узнать обо всем, что происходит вокруг них.