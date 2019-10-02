«Собака вырвала кусок кожи с руки»: Агрессивный далматинец терроризирует всю округу

- Нападения происходят постоянно! Мы боимся выходить на улицу! Мы вынуждены носить с собой элетрошокеры! – рассказала «Комсомольской правде – Нижний Новгород» жительница Балахны Ольга Мореева.

Собака терроризирует всю округу в районе переулка Молодежный уже больше года, то и дело нападая на прохожих. По словам Ольги Мореевой, летом прошлого года далматинец напал на ее 20-летнюю дочь.

- Мы вместе ходили гулять с нашей собачкой. Она у нас маленькая – породы ши-тцу, поэтому, подходя к дому, мы берем ее на руки. Мы спокойно шли с дочерью домой, и тут совершенно неожиданно собака налетела на нее и сильно искусала, - возмущенно рассказывала Ольга.

У девушки была сильно исцарапа спина, на руке рваные раны, вырван кусок кожи, также была большая кровопотеря.

Во время нападения хозяйка собаки сидела рядом на скамейке пьяна и пила пиво.

Позже собака набросилась на маму, гуляющую с маленьким ребенком.

- Она сидела с ребенком возле песочницы и увидела, как на нее несется далматинец, - рассказала Ольга Мореева. - Она закрыла собой ребенка. Собака разорвала ей кофту и исцарапала спину. Но потом ей удалось вместе с ребенком убежать.

Нападения происходят почти каждый день. Некоторых соседей она кусала уже не один раз. Но, по словам Ольги, нападает собака только на взрослых.

Взрослый далматинец бегает по дворам самостоятельно – хозяйка просто выпускает его из квартиры. Иногда, когда к ней приезжает 9-летняя дочь, девочка выводит собаку на поводке. Но далматинец не слушается ее, постоянно срывается с поводка и убегает.

Напуганные и озлобленные жители пытаются действовать законными способами – обращаются к своему участковому. Но он, по словам Ольги Мореевой, как только слышит про собаку, бросает трубку. Писали жители и несколько заявлений в полицию. Но после этого на хозяйку накладывают небольшой штраф, а собака продолжает нападать на людей.

Балахнинцы пытаются самостоятельно повлиять на нерадивую соседку и просят выгуливать собаку в наморднике и на поводке. Но в ответ слышат лишь отборный мат.

В сентябре 2019 года к жителям приезжала инспекция из Госветнадзора.

- Инспекция постановила, что собака должна выводиться только в наморднике, но едва они ушли, собаку вновь выпустили на улицу без намордника, - говорит Ольга Мореева.

Хозяйку агрессивной собаки соседи прозвали злобной Круэллой и сейчас пишут коллективное обращение в полицию, суд, а также прокуратуру с жалобой на бездействие полиции.