Фонтан возле концертного зала «Юпитер» давно мозолил глаза нижегородцам и гостям города – когда-то он был украшением Октябрьской площади, но уже много лет назад стал настоящей помойкой и местом встречи неформалов. И вот на площади что-то начало происходить – в среду, 25 сентября, горожане заметили трактор, разрушающий основные элементы фонтана.

В Нижнем Новгороде снесли фонтан у концертного зала «Юпитер»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Весной будет монтаж нового фонтана. Сейчас уже ведутся работы, бортики оштукатурили, но до зимы поставить новый фонтан не успевают, - сообщил прораб корреспонденту «Комсомольской правды» - Нижний Новгород».

Напомним, на днях администрация Нижнего Новгорода отчиталась, что работы по восстановлению фонтанов в Нагорной части города в этом году завершены. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» направила запрос в пресс-службу администрации, чтобы узнать, что именно планируется делать с фонтаном у «Юпитера».