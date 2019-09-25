2019-09-25T18:03:53+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде снесли фонтан у концертного зала «Юпитер»

Фонтан уже много лет был заброшен
Роман ИГНАТЬЕВЛилия ТЕМНОВА
Поделиться:
В Нижнем Новгороде снесли фонтан у концертного зала «Юпитер»В Нижнем Новгороде снесли фонтан у концертного зала «Юпитер»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Фонтан возле концертного зала «Юпитер» давно мозолил глаза нижегородцам и гостям города – когда-то он был украшением Октябрьской площади, но уже много лет назад стал настоящей помойкой и местом встречи неформалов. И вот на площади что-то начало происходить – в среду, 25 сентября, горожане заметили трактор, разрушающий основные элементы фонтана.

В Нижнем Новгороде снесли фонтан у концертного зала «Юпитер» Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде снесли фонтан у концертного зала «Юпитер»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Весной будет монтаж нового фонтана. Сейчас уже ведутся работы, бортики оштукатурили, но до зимы поставить новый фонтан не успевают, - сообщил прораб корреспонденту «Комсомольской правды» - Нижний Новгород».

Напомним, на днях администрация Нижнего Новгорода отчиталась, что работы по восстановлению фонтанов в Нагорной части города в этом году завершены. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» направила запрос в пресс-службу администрации, чтобы узнать, что именно планируется делать с фонтаном у «Юпитера».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко - о том, что пива в России стали пить больше, чем водки: Один яд на другой меняем. Это косит мужчин - как на войне. Просто самоубийство!
Экс-главсанврач, обсуждая алькогольную тему, так осерчал на нашего обозревателя Александра Гамова, что - лишил его звания «самопровозглашенного помощника» [аудио]
Новости 24
Стали известны составы команд на матч Краснодар – Нижний Новгород 25 сентября 2019
В Нижнем Новгороде состоялось совещание по вопросам расширения рынка газомоторного топлива
Нижегородские аграрии получили 55 млн рублей на поддержку садоводства
Транспортный налог для большегрузов планируется снизить в Нижегородской области
Стало известно, куда чаще всего летали нижегородцы этим летом
Ярмарка «Осенний дар» откроется в центре Нижнего Новгорода
Назначены публичные слушания по присоединению Новинок к Нижнему Новгороду
Около двух тысяч нижегородцев планируется призвать в армию до 31 декабря
Председатель УИК Московского района осуждена за растрату
Женщина на иномарке сбила 11-летнего велосипедиста во дворе в Выксе
Поиски пропавшего в Балахне 15-летнего Алексея Гришина прекращены
Мужчина напал с ножом на бывшую возлюбленную в Нижегородской области
Владимир Панов в третий раз встретится с жителями Автозавода
Нижегородское «Торпедо» обыграло «Динамо» из Минска в овертайме
Стали известны подробности жуткого ДТП с автобусом и трамваем на Автозаводе
Компания на «десятке» протаранила грузовик в Дзержинске: есть жертвы
Все школы, больницы и детские сады Нижнего Новгорода получили тепло
Нижегородский альпинист заблудился в горах Таджикистана
Горячая линия по вопросам отопления начала работать в Нижегородской области
Глеб Никитин призвал активнее бороться с недобросовестными подрядчиками
Неизвестный водитель сбил велосипедиста под Арзамасом и скрылся
Для нижегородских аграриев создадут специальный портал
Конгресс народов России состоится в Нижнем Новгороде
Три женщины пострадали в ДТП в городе Лысково
Поиски пропавшего 11-летнего Кости Тарасова прекращены в Нижегородской области