Нижний Новгород – Краснодар 25 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу

Матч Нижний Новгород – Краснодар 25 сентября 2019 года пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Нижегородская команда сыграет с гостями из южного города в матче 1/16 финала Кубка России по футболу. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Нижний Новгород стартовал в борьбе за Кубок России со стадии 1/32 финала, в которой уверенно обыграл московский «Арарат». В прошлом сезоне на этапе 1/16 нижегородцам удалось обыграть «Уфу», однако выше 1/8 финала подняться не смогли. Краснодар же в прошлом сезоне дошел до ¼ финала, поэтому сейчас команда только начинает свой путь в турнире.

Прогноз от букмекеров на игру Нижний Новгород – Краснодар 25 сентября 2019

Хотя Нижний Новгород играет в этом сезоне в ФНЛ, а Краснодар – в РПЛ, сейчас Нижний Новгород выглядит увереннее – за последние пять сыгранных матчей у нижегородской команды на счету две победы и три ничьих, а у Краснодара – две победы и три поражения. Букмекеры ставят на победу гостей около 1,7, а на проход в следующий тур около 1,3. При этом вероятность успеха хозяев поля оценивается в районе 4,9, а на проход в следующий тур – около 3,2.

Статистика личных встреч Нижний Новгород – Краснодар

Футбольные клубы Нижний Новгород и Краснодар встречались на поле уже 12 раз, однако во всех этих случаях нижегородская команда еще носила название «Волга». Чаще всего в тех матчах выигрывал Краснодар – на его счету семь побед. Нижегородцы побеждали трижды, еще две встречи закончились ничьей.

Где смотреть онлайн матч Нижний Новгород – Краснодар 26 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Нижний Новгород – Краснодар 26 сентября 2019 года можно будет посмотреть на канале «Матч! Футбол 3».

Смотреть прямую онлайн-трансляцию матча Нижний Новгород - Краснодар можно на сайте kp.ru 25 сентября 2019 в 19.00 (мск). Будем следить за самыми важными моментами игры, представим статистику игроков, желтых карточек и нарушений.