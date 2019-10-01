2019-10-01T19:41:30+03:00
Общество

Строительство площадки для собак в Верхних Печерах Нижнего Новгорода заморожено

Сегодня в городе действуют только две площадки
Юлия ДАНЧЕНКО
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Строительство площадки для собак в Верхних Печерах Нижнего Новгорода замороженоСтроительство площадки для собак в Верхних Печерах Нижнего Новгорода замороженоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Благоустройство Нижнего Новгорода идет полным ходом. Преображаются не только парки и зоны отдыха для нижегородцев, благоустраиваются места для выгула собак. В департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода «Комсомольской правде – Нижний Новгород» рассказали, что в городе реконструированы две площадки: в парке Пушкина в Советском районе и в Канавинском сквере. Причем обе сильно выросли в размерах.

- Финансирование строительства площадок предусмотрено в рамках комплексного благоустройства парковых территорий, - объяснили в городском департаменте. - Площадки оборудованы тренажерами для дрессировки собак, зону выгула и ограждение.

Площадь площадки в парке Пушкина составляет 2 258 квадратных метра, а в Канавинском сквере- 3 700 квадратных метров.

В скором времени площадка для собак должна появиться в парке Дубки. Сейчас там ведутся работы по благоустройству. По плану четвероногие друзья смогут гулять на территории 900 квадратных метров.

К сожалению, это все, на что могут рассчитывать любители собак. В других местах специализированные площадки пока не предусмотрены. Не появится площадка и в Верхних Печерах. Все работы по ее строительству сейчас заморожены.

Предполагалось, что все затраты будут профинансированы из внебюджетных источников. Но что-то не сложилось, и строительство пока даже не планируется. Однако совсем эту идею в городской администрации не забывают и сейчас ищут другие варианты осуществления этого проекта. Есть два варианта: можно найти других желающих построить площадку для собак, а также можно заменить площадку на зону выгула.Решения еще нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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