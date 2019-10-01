«За долг в 200 рублей нам грозит штраф в пять тысяч рублей»: Пенсионерка получила письмо от судебных приставов

В понедельник, 30 сентября, Наталья Петрушкина нашла в своем почтовом ящике письмо от судебных приставов, которые требовали возвращения долга за коммунальные платежи. Странности начались еще до того, как Наталья Петрушкина открыла конверт. Письмо было адресовано ее 80-летней сестре, которая не является собственником, и лишь недавно была прописана в квартире.

Но когда Наталья Петрушкина узнала содержание письма, удивление переросло в возмущение. С ее сестры требовали заплатить долг в 200 рублей, которые она якобы задолжала за газ, теплоснабжение и электричество.

- У нас не бывает долгов, - настаивает Наталья Петрушкина. – Мы оплачиваем всегда все вовремя. И в домоуправляющей компании никаких претензий ко мне не имеют.

Но и это еще не все. В письме указано, что долг необходимо погасить в пятидневный срок. Письмо написано 16 февраля, но из-за неправильно индекса письмо добралось до нужного адреса лишь 30 сентября. При этом за просрочку налагается штраф в пять тысяч рублей.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» обратилась в Службу судебных приставов Нижегородской области с просьбой разобраться в ситуации.

После выяснения всех деталей, оказалось, что долг вовсе не за коммунальные платежи, как написано в письме. Тут обе сестры чисты. Задолженность с 80-летней пенсионерки взыскивает Налоговая служба. И теперь женщине предстоит выяснить, что за налог она должна была заплатить.