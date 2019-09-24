Трамвай протаранил автобус в Нижнем Новгороде: есть пострадавшие

Крупное ДТП произошло в центре Автозаводского района днем во вторник, 24 сентября 2019 года – там столкнулись трамвай и социальный автобус. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы происшествия.

- Трамвай протаранил автобус, огромная пробка. На месте работают сотрудники МЧС, - рассказали подписчики паблика «Регион-52 | Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте».

- Как трамвай может протаранить? У него же рельсы. Скорее, автобус накосячил, - возражает Артем Петку.

Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. К счастью, в аварии никто не погиб. Но и без пострадавших, к сожалению, не обошлось.

- Количество пострадавших уточняется. Все они доставлены для осмотра в городскую клиническую больницу №13, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Причины и обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются сотрудниками ГИБДД.