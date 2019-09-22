В Нижнем Новгороде открылась после благоустройства часть Щелоковского хутора, расположенная в Советском районе. Фото обновленной зоны отдыха выложил в социальной сети Facebook депутат Государственной Думы Денис Москвин.

- Отрадно, что благоустройство было не тривиальным, не шаблонным, здесь действительно проявлен по-настоящему творческий подход, что делает это место еще более удивительным. По проекту был смонтирован деревянный настил вдоль второго озера, а на водной поверхности установлен уникальный деревянный наплавной понтон – необычная прогулочная зона с лавочками, - поделился Денис Москвин.

Появились фото обновленного Щелоковского хутора. Фото: Денис МОСКВИН

Кроме того, на границе между Приокским и Советским районами обустроен подход к роднику – там выложена площадка из бревен площадью 100 квадратных метров.

- Здесь также появилась спортивная площадка, детские игровые элементы, установлены лавочки, инфостенды, лежаки и раздевалки, - добавил Денис Москвин.

А еще на Щелоковском хуторе появилось освещение! Так что прогуливаться там теперь можно и в темное время суток.

Появились фото обновленного Щелоковского хутора. Фото: Денис МОСКВИН

Напомним, 24 сентября планируется открыть вторую часть Щелоковского хутора – ту, что относится к Приокскому району.