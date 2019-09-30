2019-09-30T17:16:45+03:00
Общество

У Нижегородской ярмарки сменился генеральный директор

Новым руководителем назначен Максим Соловьев
Юлия ИСАЕВА
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Фото: Руслан СамаринФото: Руслан Самарин
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Сегодня, 30 сентября 2019 года, совет директоров ВЗАО «Нижегородская Ярмарка» принял решение о назначении нового руководителя. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, генеральным директором теперь будет Максим Соловьев.

Он приступит к работе в новой должности 1 октября. Соловьеву поручено сконцентрироваться на анализе финансово-хозяйственной деятельности Нижегородской ярмарки. Ближе к концу года он должен будет выступить перед губернатором и советом директоров с планом развития ярмарки.

- Есть очевидные проблемы и сложности. В ближайшее время будем анализировать процессы, встречаться с людьми, которые неравнодушны к судьбе такого значимого для региона объекта, - заявил новой генеральный директор Нижегородской ярмарки.

Он также назначил нового ответственного за конгрессно-выставочную деятельность. Им стал Александр Авруцкий. А за коммерческую деятельность, коммуникации и стратегическое развитие теперь будет отвечать Елизавета Зубакина.

СПРАВКА КП

Максим Юрьевич Соловьев родился в Горьком 5 апреля 1965 года. Он окончил Горьковский политехнический институт имени Жданова, после чего в течение 30 лет занимал руководящие посты в коммерческих компаниях. Специализируется на антикризисном управлении активами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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