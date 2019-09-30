Безопасность превыше всего: 5 причин установить систему «Умный дом»

Вы когда-нибудь забывали выключить утюг? Или перекрыть воду? А переживали за детей или пожилых родственников, которые требуют присмотра? Подобных ситуаций немало. И каждый хочет быть уверен, что его дом и близкие в безопасности. Решение есть. И не простое, а цифровое.

С «Умным домом» от «Ростелекома» всегда можно быть в курсе происходящего в квартире, на даче и на придомовой территории. Для этого нужно просто открыть приложение в смартфоне. «Комсомолка» разобралась, как работает система и выявила 5 причин установить её.

Причина №1. Уверенность и спокойствие

В комплект «Умный дом» входят датчики открытия дверей и окон, движения, задымления и протечки. В случае возникновения непредвиденной ситуации цифровые устройства оповестят об этом. Дополняет систему внутреннее и внешнее видеонаблюдение. С его помощью можно из любой точки наблюдать за происходящим дома онлайн или просматривать записи из архива.

Фото предоставлено "Ростелекомом"

Причина №2. Безопасное и проверенное оборудование

Самостоятельно установить датчики не составит труда. Они не повредят стены и мебель, так как крепятся с помощью скотча. И никаких лишних проводов: датчики работают по Wi-Fi. К базовому комплекту можно добавить и другие устройства. Например, умные розетки и лампочки, которыми тоже можно управлять через приложение. Проблема невыключенных электроприборов будет решена.

Причина №3. Управление из любой точки мира

Получать уведомления и управлять устройствами можно из любой точки мира. Необходимо лишь наличие интернета. 24/7 дом будет под вашим контролем.

Фото предоставлено "Ростелекомом"

Причина №4. Выгода

Ущерб от пролива, возгорания, взлома… Система не только снизит риски, но и предотвратит беду. Например, гидрозатвор в трубе перекроет воду.

Причина №5. Возможность протестировать

Увидеть, как работает «Умный дом», можно в демозоне «Ростелекома». Она расположена в шоуруме ЖК «Новая Кузнечиха» в ТРЦ «Жар-Птица».

На интерактивном стенде посетители могут протестировать работу интеллектуальных сервисов в реальных условиях.

Демонстрационная зона «Умного дома» работает ежедневно с 10.00 до 22.00.

Фото предоставлено "Ростелекомом"

КОМПЕТЕНТНО

Заместитель директора по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Антон Яковлев:

- «Ростелеком» развивает экосистему цифровых решений для комфорта и безопасности жилья. «Умный дом» делает жилье более современным и управляемым. В нашей демозоне нижегородцы могут увидеть, насколько это просто, удобно и эффективно.

Фото предоставлено "Ростелекомом"

Узнать подробнее об устройствах и подобрать для себя оптимальный вариант можно на сайте.