Прогноз погоды на 30 сентября – 4 октября в Нижнем Новгороде: потепление до +21 и небольшие дожди

Первые дни октября будут в Нижегородской области довольно теплыми, но дождливыми и пасмурными. Но это ненадолго, уже через неделю столбики термометров вновь упадут практически до нуля. Поэтому остается лишь радоваться внезапному потеплению.

В понедельник, 30 сентября, к обеду прогреется до +12. Даже ночь будет достаточно теплой, обещают синоптики. В течение всего дня ожидаются небольшие дожди и облачное небо с прояснениями. Ветер будет дуть с юга со скоростью около пяти метров в секунду.

Во вторник, 1 октября, потеплеет на пару градусов. С самого утра в Нижегородской области ожидаются сильный ветер и дожди. В ночные часы прогнозируются +10 градусов.

В середине рабочей недели из-за туч начнет выглядывать солнце, но ненадолго. Синоптики обещают около +12 днем и +11 ночью, дожди и сильный южный ветер со скоростью до пяти с половиной метров в секунду. Из-за этого температура воздуха будет ощущаться по-другому: 8 градусов вместо 13.

В четверг, 3 октября, столбики термометров поползут вверх. Уже к обеду воздух прогреется до +19. Небо будет пасмурным, без дождя. Ветер чуть стихнет.

Пятница станет самым теплым днем на этой неделе. Синоптики обещают +21 градус и небольшие дожди, которые будут лить в течение всего дня. Уже ночью снова станет холодно, а в выходные температура воздуха не превысит +7 градусов.