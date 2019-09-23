Афиша Нижнего Новгорода с 25 сентября по 2 октября: Антон и Виктория Макарские, звезды КВН и «Цветы»

КОНЦЕРТЫ

Антон и Виктория Макарские. Живой концерт

Живой концерт звездной семьи - яркое интерактивное музыкальное действо, выходящее за пределы привычного формата эстрадного концерта и не имеющее аналогов среди проектов российских исполнителей. Репертуар состоит из песен, написанных специально для Макарских СергеемТрофимовым, Ириной Дубцовой, Игорем Корнелюком, Максимом Дунаевским, Муратом Насыровым, и из хитов, ставших легендами («Обними» и Belle из мюзикла Notre Dame de Paris. Отметим, что средства, вырученные от продажи билетов на этот концерт, пойдут в благотворительный фонд «Время помогать». (6+)

25 сентября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», Октябрьская пл., 1; тел. 283-80-00

Билеты: 700 - 1300 рублей

«Цветы». Юбилейный тур группы Стаса Намина

Про эту группу можно написать много - о ее взлетах и падениях, о гонениях и запретах. Но она всегда вызывала живой интерес у поклонников советского и российского рока. Песни группы «Цветы» под руководством Стаса Намина всегда становились популярными. Многие востребованы и в настоящее время. Концертная программа включает в себя старые признанные хиты, известные всем поклонникам группы, и совсем новые композиции, которые прозвучат впервые. (12+)

28 сентября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», Октябрьская пл., 1; тел. 283-80-00

Билеты: 900 - 1800 рублей

LOUNA: Грандиозное шоу

Группа LOUNA даст большой праздничный концерт, посвященный десятилетию коллектива. Собрав воедино весь свой опыт и творческий потенциал, музыканты готовят самое грандиозное шоу за всю историю коллектива. Звук и свет высшего класса, спецэффекты, видеоинсталляции, все самые известные и любимые песни и, конечно же, фирменный драйв, энергетика и неожиданные музыкальные сюрпризы. (16+)

28 сентября, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: 1300 - 3500 рублей

В Нижнем - HammAli & Navai

HammAli & Navai - творческий тандем, ставший настоящим открытием 2018 года благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики. Выпустив несколько хитов подряд («Пустите меня на танцпол», «Ноты», «Хочешь, я к тебе приеду», «Цветок»), ребята стремительно взлетают на вершины музыкальных чартов и завоевывают любовь аудитории. А их новый мегахит «Девочка-война» входит в топы всех радиостанций страны. (16+)

29 сентября, 18.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: 1500 - 30000 рублей

Verbee. Сольный тур

Verbee - простой парень, покоривший миллионы слушателей хитами «Зацепила», «Один» и «Давай взорвем». Уже этой осенью Verbee отправляется в первый сольный масштабный тур, во время которого презентует новый альбом. Организаторы отмечают, что Verbee по праву считается одним из главных открытий в музыкальной индустрии 2019 года. (12+)

29 сентября, 19.00

Концертный зал Premio, Нижневолжская наб., 1; тел. 410-57-17

Билеты: 900 - 3000 рублей

Хоровой фестиваль Льва Сивухина. Открытие

Творческим вечером композитора Сергея Екимова откроется V Всероссийский открытый хоровой фестиваль имени Льва Сивухина «Персоны. Приношение мастеру». Фрагмент из симфонии молитв «Рече Господь», «Богородице Дево», «Строки Льва Толстого из романа «Война и мир», два фрагмента из цикла «Три сонета для смешанного хора a cappella». Произведения будут исполнены камерным хором «Нижний Новгород», женским хором Нижегородской консерватории и камерным оркестром «Солисты Нижнего Новгорода», а также солистами Татьяной Бочковой, Ниной Бабениной, Александром Зубаренковым и другими. Отметим, что в рамках фестиваля пройдет 16 концертов. (6+)

26 сентября, 18.30

Нижегородская консерватория, ул. Пискунова, 40; тел. 419-43-45

Билеты: 300 рублей

СПЕКТАКЛИ

Звезды КВН в спектакле «Мужчина нарасхват»

Когда люди попадают в ситуацию любовного треугольника, их фантазия творит чудеса. Нелепые отговорки, курьезы и ситуации, комизм которых захватывает, - вот что предлагает зрителю спектакль «Мужчина нарасхват». Главный герой Валентин в поисках новых ощущений заводит роман с молодой обворожительной Полиной. Как и все девушки, она мечтает выйти замуж. Но ее избранник, оказывается, уже женат. Отступать Полина не собирается, поэтому принимает решение все рассказать жене Валентина. Что же делать нашему герою, который внезапно осознал всю серьезность ситуации? В ролях: Антон Лирник (Comedy Club), Сергей Писаренко и Евгений Никишин (КВН, «Уездный город») и Яна Кошкина. (16+)

26 сентября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», Октябрьская пл., 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1000 - 3000 рублей

Екатерина Климова в «Мастере и Маргарите»

Легендарный спектакль по роману «Мастер и Маргарита», созданный в мастерской Марка Захарова (ГИТИС) режиссером-постановщиком Сергеем Алдониным, был включен в постоянный репертуар Московского драматического театра имени К. С. Станиславского, а позже стал одним из самых ярких спектаклей в репертуаре Театра им. М. А. Булгакова. Действие построено по принципу синтеза театрального искусства и элементов шоу: бешеный темпоритм, сменяющиеся мизансцены по принципу кинокадра, яркая визуальная форма, оригинальный сценарий. Зрительный зал и сцена превращаются в мистическое пространство, где зритель не знает, откуда появляются и куда исчезают герои. В ролях: Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Михаил Горский, Филипп Бледный, Тимур Орагвелидзе. (18+)

26 сентября, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1500 - 3500 рублей

Звезда «Универа» со спектаклем «Номер 13»

Вот уже третий десяток лет «Номер 13» с успехом шествует по театральным подмосткам всего мира. Пьеса вошла в золотой фонд Британского театра как одна из лучших английских комедий 20 века. Помощник премьер-министра Великобритании Ричард снял номер в гостинице, чтобы провести ночь со своей любовницей - секретаршей политического оппонента. Но именно в это время они находят в окне труп, который надо убрать, дабы избежать скандала. А тут еще вечно мешаются то обслуживающий персонал, то пьяная жена Ричарда, то ревнивый муж секретарши… Ужас! В ролях: Тимур Еремеев, Мирослава Карпович, Андрей Гайдулян, Сергей Ефремов. (16+)

29 сентября, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1400 - 3600 рублей

«Солнечная линия». Премьера в ЦТМ

История в жанре комедии. Текст представляет собой диалог двух персонажей - супругов Барбары и Вернера. Пять утра. Кухня. Уже который час они выясняют отношения. Семейный скандал - война, в которой то поводом, то оружием становятся обиды, раздражение, страсть, непонимание, недоверие и упрямство. Совершат ли они попытку услышать друг друга? По словам руководителя ЦТМ Евгения Пыхтина, зрители увидят «не бытовой театр»: «Когда мы разбирали пьесу, много говорили про поток. Про то, что время остановилось. Барбара и Вернер периодически повторяют: «Пять часов утра». Это какое-то замкнутое время. В тексте есть мелодика, ритмы, и мы существуем на отстранении». В ролях: Евгений Пыхтин, Анна Сильчук. (18+)

29 сентября

Центр театрального мастерства, ул. Варварская, 32; тел. 413-44-06

Билеты: 500 рублей

ВЫСТАВКИ

«Рембрандт наблюдает»

2019-й год в Нидерландах и во всем мировом музейном сообществе объявлен Годом Рембрандта. Нижегородский государственный художественный музей представляет проект, посвященный 350-летию со дня памяти великого голландского художника, одного из крупнейших мастеров XVII века, человека, оказавшего колоссальное влияние на развитие европейской и мировой культуры, - Рембрандта Харменсаван Рейна (1606-1669).

В рамках проекта в Доме Сироткина в экспозиции нидерландского искусства будет открыта выставка факсимильного издания офортов Рембрандта, дающая возможность зрителю познакомиться с удивительными графическими образами, поражающими своей ювелирной техникой, мастерством светотени, реалистичностью деталей и эмоциональной насыщенностью. Экспозиция, демонстрирующая 44 предмета из ценного библиотечного фонда НГХМ, включает в себя несколько тематических разделов, позволяющих раскрыть разные грани мировоззрения художника. (12+)

По 20 октября

Художественный музей, Верхневолжская наб., 3; тел. 411-95-38

Билеты: уточняйте по телефону

«Extemporary: Искусство вне времени»

Экспозиция включает в себя произведения современных художников Дании и России - масштабные инсталляции, скульптурные и видеоработы, посвященные природе меняющегося мира и новому ощущению времени. Подготовке выставки предшествовало кураторское исследование: в начале 2019 года Токе Люккеберг посетил Нижний Новгород и Пермь, познакомился с локальным контекстом городов и местными авторами, чтобы выяснить, как значимые сегодня для датского и мирового искусства темы ложатся на российскую почву.

В описании концепции выставки Токе Люккеберг отмечает: «Понять, где мы сейчас, не так важно, как понять, откуда мы пришли и куда мы направляемся. Мы чувствуем, что будущее все быстрее захватывает настоящее, а настоящее все быстрее уходит в прошлое. Это подтверждает и статистика. Растет население, увеличиваются выбросы углекислого газа и уровень кислотности океана, сокращается биоразнообразие, повышается мощность компьютеров… Меняется и современное искусство. Многие современные художники больше не стремятся изобразить настоящее - ухватить момент становится все сложнее. А, значит, не считаются современными. Их творчество можно охарактеризовать как extemporary, что буквально означает «вне времени»: художник не концентрирует внимание на настоящем, а работает в более масштабной перспективе». (18+)

По 8 декабря

Арсенал, Кремль, 6; тел. 422-45-54

Билеты: 200 рублей (льготный - 100 рублей)