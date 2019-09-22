2019-09-22T22:22:38+03:00
Общество

Константин Райкин назвал Нижний Новгород очагом театрального искусства

Приехавший с гастролями худрук «Сатирикона» поделился воспоминаниями о Евгении Евстигнееве [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Константин Райкин выступил на пресс-конференции по случаю гастролей в Нижнем Новгороде.Константин Райкин выступил на пресс-конференции по случаю гастролей в Нижнем Новгороде.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Столица Приволжья - огромный культурный центр и по праву может считаться «мощной краской на карте российских театров». Об этом заявил народный артист России, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин, приехавший в Нижний Новгород со спектаклем «Дон Жуан» (16+).

Знаменитый артист считает приволжскую столицу театральным городом. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Знаменитый артист считает приволжскую столицу театральным городом.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Мы бывали здесь очень много раз. Я приезжал сюда и со своими сольными концертами. К тому же здесь серьезный театральный институт. И я имел дело с его выпускниками и учащимися. Как бы поуважительнее сказать… Переманил учеников, - улыбнулся Райкин. - Так или иначе Нижний Новгород - это серьезный очаг театрального искусства. Посмотрите на афиши! Здесь много московских артистов, спектаклей. Здесь хорошая театральная публика.

Артист не сумел назвать конкретное место в Нижнем Новгороде, в котором ему нравится бывать особо. Однако во время своего нового визита с радостью прогулялся по Большой Покровской улице, которая, по его словам, стала выглядеть несколько иначе.

- Я увидел там много нового для себя. Будто не бывал здесь, хотя бывал и видел многое. Мне приятно сюда приезжать, - признался худрук «Сатирикона».

23 и 24 сентября нижегородские зрители увидят комедию "Дон Жуан" с Константином Райкиным. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

23 и 24 сентября нижегородские зрители увидят комедию "Дон Жуан" с Константином Райкиным.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Внимание знаменитого актера привлекла скульптура народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, чей нос отполировала суеверная публика.

- Я так понимаю, что это какое-то ритуальное место. Надо потрогать за нос. Наверное, это что-то означает, - предположил Райкин. - Это как левая грудь у Джульетты в Вероне. Тоже вся иного цвета, нежели остальные части скульптуры.

Сыну Аркадия Райкина довелось служить со знаменитым нижегородцем Евстигнеевым в одном театре. О тех днях артист вспоминает с большим восторгом.

Константина Райкина восхитил отполированный нос Евгения Евстигнеева на Покровке. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Константина Райкина восхитил отполированный нос Евгения Евстигнеева на Покровке.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Мы работали в «Современнике». Сто спектаклей «На дне» я лежал в массовке. Был тогда очень молодым, только что взятым артистом. И все сто спектаклей лежал спиной к зрителям у него в ногах. Евгений Александрович играл Сатина, а я лежа снизу наблюдал, как он это делает, и подавал ему всякие хлебчики, огурчики, пельмешки настоящие, - поделился актер. - Это для меня очень важные вещи. Потому что я наблюдал этого гениального актера в работе, в непосредственной близости на протяжении длительного времени. И мне было приятно вдруг увидеть его с этим отполированным носом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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