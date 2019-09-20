Пушистый альпачонок появился на свет в зоопарке «Лимпопо»

Радостное событие произошло в нижегородском «Лимпопо» в ночь на 20 сентября. Там на свет появился пушистый альпачонок, сообщается на сайте зоопарка.

Пушистый альпачонок появился на свет 20 сентября.

По словам ветеринаров, роды начались в 23.40 19 сентября, а закончились в 01.00 20 сентября. Специалисты отметили, что процесс прошел идеально! Малыш родился весом 6,5 килограмма.

Папа по имени Пушкин бдительно охраняет территорию.

Сейчас новоиспеченная мама по имени Ума ни на шаг не отходит от мальчика, бережно заботясь о нем. А папа по имени Пушкин бдительно охраняет территорию. Однако несмотря на это, посмотреть на малыша в первые дни жизни возможно, если заглянуть во внутренний вольер, в укромный уголок с сеном.

Напомним, что весной в нижегородском зоопарке случился весенний бэби-бум. В майские праздники там родились сразу семь детенышей, в том числе альпачонок.

СПРАВКА «КП»

Альпака - парнокопытное животное, относится к верблюдовым Южной Америки. Альпаки обладают спокойным уживчивым характером. В Перу их разводят, чтобы получить ценную шерсть для одеял, пледов, теплой одежды.