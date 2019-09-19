22 сентября в «Фольксваген Центре Нижний Новгород» на ул. Бринского, 17 состоится масштабное мероприятие — «Большой Тест-драйв Volkswagen». В этот день все желающие смогут протестировать главные внедорожники Volkswagen —Tiguan, Touareg и Teramont!

Volkswagen – это народная марка, создатели моделей которой позаботились о том, чтобы вождение было удобным, комфортным и безопасным. Семейство этих автомобилей не зря привлекает взгляды: современный и маневренный Tiguan; действительно большой и практичный Teramont; инновационный и премиальный Touareg. Их объединяют современность и надежность, они одинаково хороши, как в городе, так и на полном бездорожье. В этом вы сможете убедиться лично, сев за руль одного из них и проехавшись по специально продуманной для этого дня трассе, включающей в себя внедорожные препятствия!

Приготовьтесь оказаться за гранью реальности! Тест-драйв по городу будущего на одном из наших внедорожников будет доступен вам в специальной зоне VR. А технологии дополненной реальности позволят погрузиться в устройство автомобиля и работу систем, с помощью одного лишь планшета!

Volkswagen – это еще и семейный автомобиль. Именно поэтому Фольксваген Центр Нижний Новгород также приглашает к себе маленьких гостей, для которых составлена особая программа. Под руководством профессионалов будущие водители смогут пройти тест-драйв на мини-автомобилях и создать трехмерные объекты с помощью 3D-принтера и 3D-ручки.

И это еще не всё! В отдельной фотозоне гости смогут провести фотосессию, оперативно выложить свое фото в инстаграм и получить за это приятный сувенир от Volkswagen.

Volkswagen, являясь генеральным партнером Euro 2020, старается всячески поддерживать футбольный дух. И Фольксваген Центр Нижний Новгород подготовил для гостей специальную интерактивную зону, где каждый желающий сможет почувствовать себя участником сборной по футболу и попрактиковаться в ударах по мячу. Помимо этого, всех гостей будут ждать фуршет, удобные зоны отдыха и развлекательная программа с викториной и призами.

Для того, чтобы стать участником большого тест-драйва Volkswagen, вам нужно позвонить по телефону (831) 4-220-220 или перейти по ссылке. Внимание, количество тест-драйвов ограничено! Ждем вас на самом ярком событие осени в Фольксваген Центре Нижний Новгород! И будьте осторожны, внедорожники Volkswagen вызывают привыкание!